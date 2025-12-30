Infantino ilk kez açıkladı: Ofsayt kuralında değişiklik

FIFA, futbolda 2026 Dünya Kupası öncesinde çok konuşulacak yeni bir kural değişikliğine gitmeye hazırlanıyor.

OFSAYT KURALI DEĞİŞİYOR

Dubai'de yapılan Dünya Spor Zirvesi'nde konuşan FIFA Başkanı Gianni Infantino, Arsenal'in efsanevi teknik direktörlerinden Arsene Wenger'in uzun süredir savunduğu ofsayt kuralı değişikliğinin ciddi şekilde değerlendirildiğini açıkladı. Gündemdeki değişikliğe göre, hücum oyuncusu ancak savunma oyuncusunun tamamen önünde yer alması durumunda ofsayt pozisyonunda sayılacak. Mevcut uygulamada ise hücumcunun vücudunun herhangi bir bölümünün savunma hattını geçmesi ofsayt kararı için yeterli oluyor. Söz konusu düzenlemenin, futbolda oyun akışını hızlandırmak ve hücumu teşvik etmeyi hedeflediği belirtiliyor.

OFSAYT OLMASI İÇİN TAMAMEN ÖNDE OLMASI GEREKECEK

Infantino, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Yıllar içinde gelişen bu kural, hücum oyuncusunun savunma oyuncusunun arkasında veya aynı hizada konumlanmasını gerektiriyor; ancak ilerde ofsayt olması için tamamen önünde olması gerekebilecek belki." ifadelerini kullandı.