Infantino ilk kez açıkladı: Ofsayt kuralında değişiklik
FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2026 Dünya Kupası öncesinde ofsayt kuralında değişiklik yapılabileceğini açıkladı. Yeni değişiklikte; Arsene Wenger'in önerisi olarak bilinen düzenlemeye göre, hücum oyuncusunun ofsayt sayılması için savunmacının tamamen önünde olması gerekecek.
- FIFA, 2026 Dünya Kupası öncesinde ofsayt kuralında değişiklik değerlendiriyor.
- Yeni kurala göre, hücum oyuncusunun ofsayt sayılması için savunma oyuncusunun tamamen önünde olması gerekecek.
- Mevcut uygulamada, hücumcunun vücudunun herhangi bir bölümünün savunma hattını geçmesi ofsayt için yeterli.
FIFA, futbolda 2026 Dünya Kupası öncesinde çok konuşulacak yeni bir kural değişikliğine gitmeye hazırlanıyor.
OFSAYT KURALI DEĞİŞİYOR
Dubai'de yapılan Dünya Spor Zirvesi'nde konuşan FIFA Başkanı Gianni Infantino, Arsenal'in efsanevi teknik direktörlerinden Arsene Wenger'in uzun süredir savunduğu ofsayt kuralı değişikliğinin ciddi şekilde değerlendirildiğini açıkladı. Gündemdeki değişikliğe göre, hücum oyuncusu ancak savunma oyuncusunun tamamen önünde yer alması durumunda ofsayt pozisyonunda sayılacak. Mevcut uygulamada ise hücumcunun vücudunun herhangi bir bölümünün savunma hattını geçmesi ofsayt kararı için yeterli oluyor. Söz konusu düzenlemenin, futbolda oyun akışını hızlandırmak ve hücumu teşvik etmeyi hedeflediği belirtiliyor.
OFSAYT OLMASI İÇİN TAMAMEN ÖNDE OLMASI GEREKECEK
Infantino, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Yıllar içinde gelişen bu kural, hücum oyuncusunun savunma oyuncusunun arkasında veya aynı hizada konumlanmasını gerektiriyor; ancak ilerde ofsayt olması için tamamen önünde olması gerekebilecek belki." ifadelerini kullandı.