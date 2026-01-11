İnegölspor, Batman Petrolspor ile Berabere Kaldı
2'nci Lig'de mücadele eden İnegölspor, sahasında Batman Petrolspor ile 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. Golleri İbrahim Sürgülü ve Okan Eken kaydetti.
STAT: İnegöl İlçe
HAKEMLER: Sinan Özcan, Erdoğan Çak, Ahmet Kotan
İNEGÖLSPOR: Bekir Sevgi, Ahmet Özkaya, İbrahim Sürgülü, Kerem Dönertaş, Orhan Aktaş, Enes Yılmaz, Emre Keleşoğlu, Özcan Aydın, Hüseyin Afkan (Dk. 74 Hasan Alp Altınoluk), Taha Recep Cebeci (Dk. 66 Efekan Karayazı), Yasin Ozan (Dk. 89 Ozan Can Dursun).
BATMAN PETROLSPOR: Yusuf Balcığoğlu, Ahmet Kesim, Abdurrahman Emir Alagöz, Canberk Ömer Özdemir, Devran Bozardıç, Emirhan Aydoğan (Dk. 74 Rahman Buğra Çağıran), Cem Ekinci, İshak Çakmak (Dk. 68 Okan Eken), Mert Örnek, Gökhan Karadeniz (Dk. 74 Bünyamin Yürür), Atabey Çiçek.
GOLLER: İbrahim Sürgülü( İnegölspor ) Okan Eken(Batman)
SARI KARTLAR: Kerem Dönertaş, İbrahim Sürgülü, Yasin Ozan, Emre Keleşoğlu ( İnegölspor ) Emirhan Aydoğan, Devran Bozardıç (Batman)
KIRMIZI KART: Kerem Dönertaş ( İnegölspor )
