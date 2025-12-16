Haberler

İnegölspor sahasında Ankaragücü'ne mağlup oldu

Güncelleme:
2. Lig 17. hafta mücadelesinde İnegölspor, İnegöl İlçe Stadyumu'nda Ankaragücü'ne 2-1 yenilerek önemli bir puan kaybı yaşadı. Maçta İnegölspor'un tek golü Yasin Ozan'dan penaltı ile gelirken, Ankaragücü'nün gollerini Enes Tepecik ve Atakan Güner attı.

STAT: İnegöl İlçe Stadyumu

HAKEMLER: Emre Can Furuncu, Mehmet Saldıraner, Gürcan Uslu

İNEGÖLSPOR: Bekir Sevgi, Ahmet Özkaya, Ibrahim Sürgülü, Taner Gümüş, Kerem Dönertaş, Yasin Ozan, Özcan Aydın(Dk 74 Hasan Alp Altınoluk) Efekan Karayazı, Taha Recep, Cebeci(Dk 88 Ozan Can Dursun) Hüseyin Afkan(Dk 74 Muratcan Tutal) Orhan Aktaş

ANKARAGÜCÜ: Görkem Cihan, Osman Çelik, Diogo Aleksis Özçakmak, Muhammed Hüseyin Sevgili, İsmail Çokçalış, Halil İbrahim Pehlivan, Enes Tepecik(Dk 93 Yusuf Göktaş) Mahmut Tekdemir(Dk. 83 Özgür Aktaş) Fatih Arhan, Batuhan Gürsoy(Dk. 89 Efe Toprak) Atakan Güner

GOLLER: Dk. 27 Yasin Ozan (Pen), (İnegölspor), Dk. 69 Enes Tepecik, Dk. 71 Atakan Güner (Ankaragücü)

SARI KARTLAR: Dk. 67 Taha Recep Cebeci, Dk. 68 Kerem Dönertaş (İnegölspor), Dk. 31 Mahmut Tekdemir, Dk. 87 Görkem Cihan, Dk. 87 Atakan Güner (Ankaragücü)

2'nci Lig 17'nci hafta mücadelesinde İnegölspor, sahasında konuk ettiği Ankaragücü'ne 2-1 mağlup oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
