İmzalar atılıyor! Ferdi Kadıoğlu'nun kariyerine yön verecek transfer

Premier Lig ekibi Brighton forması giyen Ferdi Kadıoğlu'na müjdeli haber geldi.

REKABET ETTİĞİ ESTUPINAN MILAN'A GİTTİ

Ferdi Kadıoğlu'nun geride bıraktığımız sezonda ilk 11'de forma giymek için mücadele ettiği Pervis Estupinan, Milan'a transfer oldu. Serie A ekibi, yıldız sol beki 17+2 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. Estupinan bu hafta Milan ile 5 yıllık bir anlaşma imzalamak üzere İtalya'ya gidecek.

FERDİ İLK 11 İÇİN EN BÜYÜK ADAY

Estupinan'ın takımdan ayrılması sonrası Ferdi Kadıoğlu'na büyük bir şans doğdu. Milli oyuncu böylece bundan sonraki dönem için sol bek pozisyonunda 11'de oynamaya en yakın aday olacak ve formayı düzenli şekilde giyerek kariyerinde yeni bir sayfa açabilme şansını yakalayacak.