Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri'nin transferinin iptal olmasıyla birlikte Al Ittihad, yeni golcüsünü tanıttı. Al Ittihad, En-Nesyri'nin yerine Monaco'dan 19 yaşındaki forvet George Ilenikhena'yı 30 milyon euro karşılığında transfer etti.

  • Al Ittihad, Monaco'dan 19 yaşındaki forvet George Ilenikhena'yı 30 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etti.
  • Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri'nin Al Ittihad'a transferi, transfer sistemine girilen hatalı bilgiler nedeniyle gerçekleşmedi.

Al Ittihad, Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri'nin transferinin iptal olmasıyla birlikte yeni golcüsünü kadrosuna kattı.

EN-NESYRI YERİNE 30 MİLYON EUROLUK GOLCÜ

Fransız yıldız Karim Benzema'yı Al Hilal'e gönderen Al Ittihad, bu bölgedeki boşluğu Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri ile doldurmak istemiş ancak transfer sistemine girilen hatalı bilgiler sonrası transfer gerçekleşmemişti. Suudi Arabistan temsilcisi, Faslı yıldızın yerine Monaco'dan 19 yaşındaki forvet George Ilenikhena'yı transfer etti. Al Ittihad, genç oyuncu için 30 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

İmzalar atıldı! En-Nesyri yerine 30 milyon euroya golcü

EN-NESYRI TAKIM ARKADAŞLARINA VEDA ETMİŞTİ

Kocaelispor karşılaşmasında takımının yanında olan ve maça 11'de başlayan En-Nesyri, mücadele sonrasında Al Ittihad'e katılmak üzere takım arkadaşlarına veda etmişti. Ancak yaşanan süreç sonrası En-Nesyri'nin ayrılığı iptal oldu.

