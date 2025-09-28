İmren Alaçatıspor, İlk Maçında Yelkispor ile Berabere Kaldı

2025-2026 sezonunda İzmir Süper Amatör Lig E Grubu'nda mücadele eden İmren Alaçatıspor, sezonun ilk maçında konuk ettiği Yelkispor ile golsüz berabere kaldı.

İmren Alaçatıspor, ligin ilk maçında elde ettiği 1 puanla, lig sıralamasında 3. sırada yer aldı. İmren Alaçatıspor, ligin ikinci maçında 5 Ekim Pazar günü saat 15.00'te Balçova Termal ile deplasmanda karşılaşacak. - İZMİR