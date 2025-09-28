Haberler

İmren Alaçatıspor, İlk Maçında Yelkispor ile Berabere Kaldı

İmren Alaçatıspor, İlk Maçında Yelkispor ile Berabere Kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025-2026 sezonunda İzmir Süper Amatör Lig E Grubu'nda mücadele eden İmren Alaçatıspor, sezonun açılış maçında Yelkispor ile golsüz berabere kalarak 1 puan elde etti. Takım, ligin ikinci maçında Balçova Termal ile karşılaşacak.

2025-2026 sezonunda İzmir Süper Amatör Lig E Grubu'nda mücadele eden İmren Alaçatıspor, sezonun ilk maçında konuk ettiği Yelkispor ile golsüz berabere kaldı.

İmren Alaçatıspor, ligin ilk maçında elde ettiği 1 puanla, lig sıralamasında 3. sırada yer aldı. İmren Alaçatıspor, ligin ikinci maçında 5 Ekim Pazar günü saat 15.00'te Balçova Termal ile deplasmanda karşılaşacak. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Servis şoförünü öldürüp gömmüşler! MİT'ten DEAŞ bağlantılı aileye Suriye'de operasyon

MİT ve Emniyet'ten DEAŞ bağlantılı aileye komşu ülkede operasyon
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yavuz Bülent Bakiler hayatını kaybetti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

Türk edebiyatının usta ismi vefat etti! Erdoğan'dan taziye mesajı
Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can tutuklandı

Gözaltındaki Can Holding'in sahibi için karar verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.