Immobile, Bologna'dan da ayrılıyor! İşte yeni adresi

Immobile, Bologna'dan da ayrılıyor! İşte yeni adresi
Güncelleme:
Beşiktaş'ın eski golcüsü Ciro Immobile, sezon başında transfer olduğu Serie A ekibi Bologna'ya veda ediyor. Immobile, Fransa Ligue 1 ekibi Paris FC ile anlaşmaya vardı.

  • Ciro Immobile, Serie A ekibi Bologna'dan ayrılarak Fransa Ligue 1 ekibi Paris FC'ye transfer olacak.
  • Ciro Immobile, bu sezon Bologna'da 9 maçta forma giydi ve gol veya asist katkısı yapamadı.

Sezon başında Süper Lig devi Beşiktaş ile sözleşmesini feshederek ülkesi İtalya'ya geri dönen Ciro Immobile'nin macerası kısa sürüyor.

BOLOGNA'YA VEDA EDİYOR

Beşiktaş sonrası Serie A ekibi Bologna'ya transfer olan Ciro Immobile, İtalyan ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor. Fabrizio Romano'nun haberine göre; Immobile'nin yeni takımı belli oldu.

YENİ ADRESİ PARIS FC

Immobile'nin sezonun ikinci yarısında Fransa Ligue 1 ekibi Paris FC'de forma giyeceği belirtildi. Haberde, kulüpler arasında anlaşmanın sağlandığı, İtalyan golcünün de sözleşme teklifini kabul ettiği belirtildi. 35 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından Paris FC ile sözleşme imzalayacağı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Bologna'da 9 maçta süre alan Immobile gol ya da asist katkısı yapamayarak beklentilerin bir hayli uzağında kaldı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
