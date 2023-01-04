İmamoğlu'na NEF Stadyumu'nda yoğun ilgi! Kolundan tutup "Sen o'sun" diye bağırdı

Süper Lig'de Galatasaray evinde Ankaragücü'nü gerinde gelerek 2-1 yendi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise maçı tribünden takip etti. Yoğun ilgiye maruz kalan İmamoğlu'na bir taraftarın "Ekrem abi, sen o'sun" demesi kameraya yansıdı.

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Alınan bu skorla beraber Fenerbahçe'yi zirveden indiren sarı-kırmızılılar, 8 Ocak'ta Kadıköy'de oynanacak derbi öncesi tekrar liderlik koltuğuna oturdu.

İMAMOĞLU'NA YOĞUN İLGİ

Maçı tribünden izleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ise taraftarlar sevgi gösterisinde bulundu. Binlerce taraftar İmamoğlu ile fotoğraf çektirmek için adeta yarıştı.

"SEN O SUN"

Öte yandan o anlarda bir taraftarın Ekrem İmamoğlu ile arasında geçen sohbet gündem oldu. İmamoğlu'nun koluna dokunup, "Ekrem abi, tribünde diyoruz ki boşuna çekilmedi bunca çile, sen o'sun sen o'sun bırakmayacağız" diyen taraftar kameraya yansıdı. O sıralarda ise Ekrem İmamoğlu'nun dikkatinin başka bir yerde olması dikkat çekti.