İmaj Altyapı Vanspor - Eminevim Ümraniyespor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Eminevim Ümraniyespor'a 1-0 yenilen İmaj Altyapı Vanspor'un teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz, oyuncuların performansını övdü ve destek bekledi.

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Eminevim Ümraniyespor'a 1-0 yenilen İmaj Altyapı Vanspor'un teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz, herkesten sabır ve destek beklediğini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Korkmaz, takımın kendinden önceki teknik direktörü Hakan Kutlu ve yardımcılarına teşekkür etti.

Korkmaz, takımın yarısının sakat olduğunu, köklü bir formasyon değişikliğine rağmen oyuncuların saha içinde olumlu tepki verdi verdiğini söyledi. Takımın cesur ve yürekli oynadığını ifade eden Korkmaz, şunları kaydetti:

"Maçın ilk yarısında çok daha başarılıydık. İkinci yarısında da yine oyun üretmeye çalışan taraftık. Bu kadar hızlı ve farklı oyun anlayışına tepki veren futbolcuları tekrardan tebrik ediyorum. Şu an içinde bulunduğumuz durum insanları daha fazla umutsuzluğa itebilir. İki maç kaldı. Bu oyun anlayışının üzerine daha da kuvvetlenerek hem kadro hem de oyun anlamında daha güzel günler yaşayacağız. Herkesten destek ve sabır bekliyorum."

Eminevim Ümraniyespor cephesi

Eminevim Ümraniyespor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz ise maça iyi başlamadıklarını belirtti.

Karşılaşmanın ilk 15 dakikasında İmaj Altyapı Vanspor'un çok etkili olduğunu ifade eden Açıkgöz, "Daha sonra oyunu dengede tutmaya başladık ama kontrolü kaybettik. Vanspor daha da ciddi ataklar yapmaya başladı ancak ikinci yarıda topa sahip olmaya başladıktan sonra hücum yapıp golü bulduk. O yüzden de mutluyuz. Tüm oyuncularımı tebrik ediyorum. Van halkının bize göstermiş olduğu misafirperverlik için de teşekkür ederim." diye konuştu.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Spor
