Haberler

İmaj Altyapı Vanspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İmaj Altyapı Vanspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İmaj Altyapı Vanspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 3 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

İmaj Altyapı Vanspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 3 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde Van Atatürk Şehit Stadyumu'nda yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından dar alanda pas ve top saklama çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı taktiksel oyunla tamamladı.

Hakan Kutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzonspor deplasmanında en iyi şekilde mücadele edeceklerini söyledi.

Bir önceki turda 19 yaş altı takımı oyuncularından kurulu bir kadroyla sahaya çıktıklarını belirten Kutlu, şunları kaydetti:

"O turu da geçmesini bildik. Önümüzde Trabzonspor maçı var. Kupa öncelikli hedefimiz değil ama bu tür maçlarda hem maç eksiği olan hem de maç eksikliklerini tamamlamasını beklediğimiz oyunculara şans vermeyi düşünüyoruz. Öncelik kupa değil ama kupa maçları da çok önemli. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya gidiyoruz."

Takım kaptanlarından Medeni Bingöl ise "Trabzonspor güçlü bir rakip. Kadromuzda sakat arkadaşlarımız var fakat biz Vanspor'u en iyi şekilde temsil etmeye gidiyoruz. Futbol bu, ne olacağı hiçbir zaman belli olmaz. Biz de elimizden geleni yapacağız. Ben de Vanlıyım. Yıllar önce Vanspor, Trabzonspor karşısında bir galibiyet almıştı. Yine aynısı yaşanırsa ve golü ben atarsam çok mutlu olacağım. Golü de taraftarımıza armağan etmek isterim." diye konuştu.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar
İki hoca da tüm kozlarını oynadı! Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu

Dev derbide ilk 11'ler belli oldu
DİSK'in asgari ücret talebi: Enflasyon tek haneye düşene kadar yılda en az 2 kez güncellenmeli

"Masada yokuz" diyen sendikanın asgari ücret için bir şartı var
Cezaevine girmemek için söylediği 'Hamileyim' yalanı tutmadı

Cezaevine girmemek için söylediği yalan, testle çürütüldü
Piyasaları hareketlendiren iddia: Kazak grup Türkiye'de dev bir bankaya talip oldu

Piyasalar yangın yeri: Türkiye'de hizmet veren dev banka satılıyor
Kocaelispor evinde fırtına gibi! Adeta gol yemeyi unuttular

Bu takım değil yenilmek, kendi sahasında gol bile yemiyor
Tahran'da hava kirliği alarmı, eğitim ve kamu hizmetleri durdu

Komşu ülkede kriz! Tüm okul ve kurumlar kapatıldı
Altın bulmak için 600 yıllık mezarları kazıp kemikleri çıkardılar

Altın bulmak için 600 yıllık mezarları kazıp bakın ne çıkardılar
Galatasaraylı futbolcular sahaya adım atar atmaz Kadıköy alev aldı

Bütün ülke bu maçı bekliyor! İşte Kadıköy'ün alev aldığı anlar
Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarını kızdıran görüntü
Avrupa devleri tek tek dökülüyor! 3 takım da liderliğini kaybetti

Avrupa devleri tek tek dökülüyor! 3 takım da zirveyi kaybetti
Türkiye 230'uncusu atanamayan öğretmene gelen teklife bakın

Türkiye 230'uncusu atanamayan öğretmene gelen teklife bakın
TikTok'ta infial yaratan görüntü: İzleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

İnfial yaratan görüntü: İzleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Kamyonun çarptığı anaokulu öğrencisi hayatını kaybetti

Sadece 4 yaşındaydı! Annenin çığlıkları yürek dağladı
Tarafını belli etti! Batshuayi'nin dev derbi öncesi yaptığı paylaşımı görmeniz lazım

Tarafını belli etti! Dev derbi öncesi yaptığı paylaşımı görmeniz lazım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.