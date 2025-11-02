Haberler

İmaj Altyapı Vanspor, Sakaryaspor'u 3-2 Yenerek Önemli Bir Galibiyet Aldı

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında, İmaj Altyapı Vanspor, Sakaryaspor'u 3-2 yenerek puan şansını artırdı. Maçta Regis, Mehmet Özcan ve Cedric'in golleriyle galibiyeti elde eden Vanspor, karşılaşmada önemli bir performans sergiledi.

Stat: Van Atatürk

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Sezgin Çınar, Sabri Öğe

İmaj Altyapı Vanspor: Çağlar Şahin Akbaba, Lucas (Dk. 74 Muhammet Ensar Çavuşoğlu), Oulare, Sabahattin Destici, Jefferson, Regis, Mehmet Özcan, Erdem Seçgin (Dk.74 Treore), Faruk Can Genç (Vlachomitros), Bekir Can Kara (Medeni Bingöl), Cedric

Sakaryaspor : Szumski, Serkan Yavuz, Salih Dursun, Sadık Çiftpınar (Dk. 90 Batuhan Çakır), Alaaddin Okumuş (Dk. 90 Doğukan Tuzcu), Vukovic, Mete Kaan Demir (DK.72 Kobiljar), Eren Erdoğan (Dk.77 Emre Demir), Burak Çoban, Kakuta, Ben Yedder

Goller: Dk. 28 Regis, Dk. 45 Mehmet Özcan, Dk. 88 Cedric (İmaj Altyapı Vanspor), Dk. 40 Ben Yedder, Dk. 65 Burak Çoban ( Sakaryaspor )

Sarı kartlar: Dk. 43 Cedric, Dk. 74. Mehmet Özcan (İmaj Altyapı Vanspor), Dk. 17 Mete Kaan Demir, Dk. 53 Salih Dursun, Dk. 87 Kakuta, 90+7 Vukovic ( Sakaryaspor )

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında İmaj Altyapı Vanspor, Sakaryaspor'u 3-2 mağlup etti.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Spor
500
