İmaj Altyapı Vanspor FK-Erzurumspor FK maçının ardından

İmaj Altyapı Vanspor FK-Erzurumspor FK maçının ardından
Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında İmaj Altyapı Vanspor FK, sahasında Erzurumspor FK'ye 3-0 yenildi. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, maçın analiz edilmesi gerektiğini belirtti. Erzurumspor'un teknik direktörü Serkan Özbalta ise galibiyetle yollarına devam ettiklerini ifade etti.

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında sahasında Erzurumspor FK'ye 3-0 mağlup olan İmaj Altyapı Vanspor FK'de teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, maçın ilk yarısını iyi kontrol ettiklerini fakat ikinci yarıda düşüş yaşadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Korkmaz, maçı kendi içlerinde analiz etmeleri gerektiğini belirtti.

Müsabaka sonunda istatistikleri incelediğini ifade eden Korkmaz, şunları kaydetti:

"Maçın ilk yarısında 11 faul yapmışız, ikinci yarıda ise 4 faul. Bunun üzerine maçı analiz edebiliriz. Birinci ve ikinci yediğimiz gollerde temastan kaçınma şeklimizi analiz etmemiz gerekiyor. Kazanmayı istediğimiz bir maçtı ama maçı burada bırakmak istiyorum. Bu maça daha fazla anlam yüklemek istemiyorum. Takımımı olabildiğince gerilimden uzak tutacağım çünkü önümüzdeki maçlar çok önemli. Hayal ettiğimiz noktaya çok yakınız. Önümüzdeki fikstür o hayal ettiğimiz noktayı yakalamak için avantajlı duruyor. Kafamızı kaldırıp işimize odaklanmamız gerekiyor."

Erzurumspor FK cephesi

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta ise zor bir maçı geride bıraktıklarını ifade etti.

Özbalta, sahaya galibiyet için çıktıklarını belirterek, "Kazanmamız gerekiyordu ve 3-0'lık net bir skor elde ettik. Yolumuza sağlam adımlarla devam ediyoruz fakat lig bitmedi. Hala oynanması gereken 10 müsabaka var. Ortada hala 30 puan var. Hiçbir takım için lig bitmedi. Çok uzun bir maraton, bu sene 38 maça çıkıyoruz. Önümüzde Manisa FK maçı var. Manisa'da geçen hafta kazanarak play-off potasına tırmanmaya başladı." diye konuştu.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel
