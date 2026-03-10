Vanspor FK-Adana Demirspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında sahasında Adana Demirspor'u 1-0 yenen İmaj Altyapı Vanspor FK'de teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, maça kötü başladıklarını, ikinci yarıda da skoru arttırmayı başaramadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Korkmaz, ikinci yarıda skoru artırabilecek birçok pozisyon bulduklarını fakat değerlendiremediklerini belirtti.

Bu tür maçları analiz etmek istemediğini ifade eden Korkmaz, şunları kaydetti:

"Adana Demirspor camiasının içinde bulunduğu zor durumdan en kısa zamanda çıkmasını ümit ediyorum. Kulüp kendi ayarına dönme peşinde. Pendikspor deplasmanı sonrası Adana Demirspor maçının çok kritik maç olduğunu söylemiştim. Çünkü bu tip maçlar motive olunması zor maçlardır. Biz de bugün bunu yaşadık. İkinci yarıda toparlandık ama gol pozisyonlarında çok cömert davrandık. Bugün ve birkaç gündür bu tribünlerden gelen sesleri ve bu meseleyi ortaya koymamız gerekiyor. Kulübün, futbolcuların ve bizlerin nelerle uğraştığımızı, ne sorunlarla boğuştuğumuzu öğrenmek isteyen olursa samimi bir şekilde sorarlar, cevaplarız. Her maç bir yöneticiye ve bir başkana 'istifa' diye bağırmak hangi planın parçası. Ben kimseye şampiyonluk sözü vermedim. Ağzımızdan çıkanları filtreden geçirelim. 'Play-off oynarsak ne ala' dedik. O yüzden şampiyonluk bekleyen, benden bu sene beklemesin. Maça da gelmeyebilir."

Adana Demirspor cephesi

Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Hilmi Bozkurt ise, "Gençlerimizin oyun istikrarı ile ilgili beklentilerimiz vardı. Geçen hafta şanssız bir mağlubiyet almıştık. Skordan çok oyunun umut vermesini hep bekliyoruz. 90 dakika çok güzel oyun oynadığımızı düşünüyorum. Gençlerimizin adına çok sevindik. Bu ligde artık misafiriz ancak bu oyunlarımızın sayısını arttırarak gelecek yıla daha hazır hale gelmek istiyoruz. Gençlerimizin verdiği emeklere ve ayaklarına sağlık. Rakip takımı da tebrik ediyorum." şeklinde görüş belirtti.