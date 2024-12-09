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İlyas Karadağ, Budapeşte'de 4 Altın Madalya Kazandı

İlyas Karadağ, Budapeşte'de 4 Altın Madalya Kazandı
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Macaristan'ın Budapeşte şehrinde düzenlenen Kısa Kulvar Sürat Pateni Santa Claus Kupası'nda milli sporcu İlyas Karadağ, 500, 1000 ve 1500 metre mesafelerinde kazandığı altın madalyalarla toplamda 4 altın madalya elde etti.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Kısa Kulvar Sürat Pateni (Short track) Santa Claus Kupası'nda milli sporcu İlyas Karadağ, 4 altın madalya elde etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 6-8 Aralık'ta gerçekleştirilen organizasyonda genç erkekler C kategorisinde mücadele eden İlyas Karadağ, 500, 1000 ve 1500 metre mesafelerinde altın madalya kazandı.

Ayrıca tüm mesafelerde topladığı puanlarla da birincilik kürsüsüne çıkan milli sporcu, toplam 4 altın madalyayla yarışmayı tamamladı.

Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Spor
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