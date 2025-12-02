Haberler

İlker Yağcıoğlu'ndan Tedesco'ya sert sözler

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 1-1 biten derbinin ardından İlker Yağcıoğlu, Fenerbahçe'nin oyununu eleştirdi ve Jhon Duran'ın takımı hayata döndürdüğünü belirtti. Yağcıoğlu, Fenerbahçe'nin ön alan baskısı yapamadığını ve özellikle hücum oyuncularının performansını eleştirdi. Yağcıoğlu, Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco'nun kadro tercihlerini de eleştirdi ve yedeklerin neden bekletildiğine dikkat çekti.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 1-1 biten dev derbinin ardından İlker Yağcıoğlu, TRT Spor'da yaptığı yorumlarla dikkat çekti. Deneyimli yorumcu, Fenerbahçe'nin oyununu eleştirirken, Jhon Duran'ın takımı hayata döndürdüğünü söyledi.

"1 PUAN FENERBAHÇE ADINA İYİ"

Kadıköy'de 1-1 sona eren derbinin ardından konuşan İlker Yağcıoğlu, Fenerbahçe'nin oyunda büyük sıkıntılar yaşadığını belirtti. Yağcıoğlu, "Fenerbahçe adına 1 puan iyi. Jhon Duran resmen Fenerbahçe'yi hayata döndürdü. Eleştirilecek çok şey var." dedi.

"ÖN ALAN BASKISI YOKTU, NENE ISRARI ANLAŞILMAZ"

Mert Hakan Yandaş'ın açıklamalarının aksine Fenerbahçe'nin ön alan baskısı yapamadığını söyleyen Yağcıoğlu, özellikle hücum oyuncularını eleştirdi:

"En-Nesyri ve Duran arasındaki farkı bir kenara bırakın. Haftalardır söylüyorum, En-Nesyri ön alan baskısıyla oynuyor diyorlar ama bugün öyle bir baskı görmedim. Nene ısrarından vazgeç. Kerem diyorsun o da olmuyor. Nene, En-Nesyri, Kerem ne yaptılar? Hiçbir şey…"

"GALATASARAY EKSİK OLDUĞU HALDE ÜSTÜNDÜ"

Yağcıoğlu, Galatasaray'ın sakatlıklarına rağmen daha organize bir görüntü verdiğini ifade ederek, "Osimhen belki yüzde 50'sinde oynuyor. Taşlar yerinden oynamış ama oyunun sonuna kadar Fenerbahçe böyle bir rakibe karşı pozisyon bulmakta zorlandı." dedi.

Ayrıca Okan Buruk'un planını şöyle özetledi:

"Osimhen'i Skriniar'ın üzerine yollamış. Fenerbahçe'nin oyunu kitlendi, uzun toplara döndü. Galatasaray eksik de olsam, yaralı da olsam 'Benimle başa çıkamazsınız' dedi."

"TEDESCO KADRO DERİNLİĞİNİ DAHA İYİ KULLANMALI"

İlker Yağcıoğlu, Domenico Tedesco'nun kadro tercihlerini de eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Kadro derinliğini Tedesco daha iyi kullanırsa Fenerbahçe ileride liderliği yeniden alabilir ama bugün oyundan mutlu olan bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu düşünmüyorum."

"YEDEKLER NEDEN BEKLİYOR?"

Deneyimli yorumcu, Tedesco'nun değişikliklerde geç kaldığını vurguladı:

"Yedekler orada bekliyor. Hoca bunu bir maçta daha yaptı, Çaykur Rize maçıydı. Başlayan 11'e inanıyorum mesajı bu ama her zaman işlemez. Okan Buruk ol tamam derim ama senin elinde bugün bolca hamle şansı vardı."

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıbaklavacı çeto :

uzatmada 2 puan bıraktık çok üzüldüm. tam kadro olsaydık penaltıbahçeyi 4e katlardık

Haber YorumlarıAlmila Banu:

Yıllar süren deneme yanılma sürecinin ardından, nihayet başarılı kripto para ticaretinin sırrını buldum: Shelton Kenny'nin stratejisi. Onun rehberliğiyle yatırımımı 499.000 dolar kâra dönüştürdüm. Hayatımı değiştiren bir deneyimdi. Ticaret oyununuzu geliştirmek isteyenler için, kendisine Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz: (0852-9446-4893)

