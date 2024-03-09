İlke Özyüksel, Paris 2024 Olimpiyatları'na katılmayı garantiledi

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Veli Ozan Çakır, Rio ve Tokyo olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil eden İlke Özyüksel'in "yüzde 99" Paris'te de olacağını söyledi.

Veli Ozan Çakır, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada milli sporcu İlke Özyüksel'in 10'uncu tamamladığı Modern Pentatlon Dünya Kupası Mısır Etabı'nda puanını 1378'e çıkardığını belirterek "İlke, Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarına katılmayı yüzde 99 garantiledi." dedi.

Büyükler ve gençler kategorisinde yapılan ve Paris'e kota puanı veren başkent Kahire'deki organizasyonun finalinde yarışan milli sporcu; eskrim, binicilik, yüzme, koşu ve atış etaplarından toplam 1378 puan alarak 10'uncu sırada yer aldı.

Mısır'daki derecesiyle olimpik sıralama puanını da 118'e yükselten İlke Özyüksel'in geçen yıl Kırgızistan, bu yıl da Mısır'da yapılan olimpik sıralama yarışlarında şampiyon olarak Paris yolunda büyük avantajla Kahire'deki mücadeleye çıktığını anımsatan Veli Ozan Çakır, "Kota verecek kalan yarışları da dikkate aldığımızda Paris 2024 Olimpiyatları kotasını yüzde 99 garantiledik. Bizim bundan sonraki hedefimiz Tokyo'da aldığımız beşinciliği kürsüye taşıyarak ülkemize madalya kazandırmak." ifadelerini kulandı.

Yeni bir "ilke" imza atmak istiyorum

Türkiye'yi modern pentatlon branşında olimpiyat oyunlarında temsil eden ilk milli sporcu olan İlke Özyüksel ise Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda da madalya alarak "yeni bir ilke" imza atmak istediğini söyledi.

Brezilya'nın Rio kentinde 2016 yılında düzenlenen olimpiyatlarda 35'inci olan, Tokyo 2020'de elde ettiği 5'incilikle de olimpiyat madalyasına çok yaklaşan İlke Özyüksel, "Sezonun ilk yarışmasında kotaya yüzde 99 yaklaşmam benim için çok büyük avantaj oldu." dedi.

"İçimiz rahat, olimpiyat oyunlarına odaklanarak sürecimizi yaşayacağız." ifadesini kullanan İlke, "Ekip olarak çok sıkı çalışıyoruz. Herkes üzerine düşeni yapıyor. Sonuçlarını da böyle güzel almak hepimizi çok mutlu ediyor ve büyük motivasyon sağlıyor." diye konuştu.

İlke Özyüksel, 8 Mart Dünya Kadınlar gününe ilişkin de "Dünyanın her yerinde, her toprak parçasında kadınların eşit ve özgür olduğu bir dünya dileğiyle..." mesajını paylaştı.

İlke'nin "evinde yarışma" avantajı

Milli sporcu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kadar düzenlenecek ve kota puanı veren dünya kupasının ikinci ayağı ile finalinde Ankara'da yarışacak.

Uluslararası Modern Pentatlon Federasyonunun (UIPM) her yıl dört etap ve bir final olarak düzenlediği Dünya Kupası Serisi, önceki yıllardan farklı olarak bu yıl, Paris 2024 Olimpiyatları'na kota puanı verecek yarışlar arasında yer alıyor.

Dünya kupası serisinin ikinci etabı, 16-21 Nisan tarihlerinde Türkiye'de, dünya kupası üçüncü etabı, 23-28 Nisan tarihinde Macaristan'da, dünya kupası dördüncü etabı, 8-13 Mayıs tarihlerinde Bulgaristan'da yapılacak.

Dünya Kupası serisinin finali ise son iki yıldır olduğu gibi yine Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun organizasyonuyla Ankara Atlı Spor Kulübü'nde 22-26 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Modern pentatlon branşında Paris 2024'e katılım gösterecek olimpiyat sporcuları listesi, UIPM tarafından resmi olarak 30 Haziran'da ilan edilecek.