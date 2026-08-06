Milli Sporcu İlke Özyüksel Avrupa Pentatlon Finalinde

BURHAN Felek Spor Kompleksi'nde düzenlenen 2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nda, milli sporcu İlke Özyüksel adını finale yazdırdı.

Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nda, kadınlar yarı finalinin A grubu tamamlandı. Milli sporcu İlke Özyüksel; yüzme, engel parkuru ve eskrim yarışlarından sonra laser run yarışına 8'nci sırada girdi. Burada sergilediği performansla tüm rakiplerinin önüne geçen milli sporcu, 18 sporcunun yarıştığı A grubunu 1'inci sırada tamamlayarak adını finale yazdırdı. Kariyerinde iki Avrupa'da bronz madalyası bulunan İlke Özyüksel, 8 Ağustos Cumartesi günü finalde altın madalya kazanabilmek için mücadele edecek.

İLKE ÖZYÜKSEL: FİNAL BENİM ADIMA ÇOK KOLAY OLACAK

Finale kaldığı için mutlu olduğunu belirten İlke Özyüksel, "Aslında çok heyecanlıydım. Bu tarz eleme geçişleri çok stresli oluyor. Artık final benim adıma çok kolay olacak, üzerimden bütün stres ve baskı gitti. Finalde elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyon Başkanı Serhat Aydın ise yarıştan sonra İlke'yi tebrik etti. Aydın, "İlke beklediğimiz gibi rahatlıkla finale çıktı. Oldukça sıcak havaya rağmen İlke performansını hiç düşürmedi ve finale kaldı. Finalde de ülkemizi gururlandırarak bayrağımızı göndere çekeceğine inanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı