İlkay Gündoğan: 'Liverpool'u yenmek bizim öz güvenimiz için çok önemliydi'

Galatasaray'ın Türk asıllı Alman oyuncusu İlkay Gündoğan, Liverpool'u 1-0 yendikleri Şampiyonlar Ligi maçının ardından takımın fedakarlık yaptığını ve galibiyetin öz güven için önemli olduğunu belirtti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında konuk ettiği İngiltere ekibi Liverpool'u 1-0 yenen Galatasaray'ın Türk asıllı Alman oyuncusu İlkay Gündoğan, maçı kazanmak için bütün takımın fedakarlık yaptığını belirtti.

İlkay Gündoğan, müsabakanın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren İlkay, "Çok iyi performans gösterdik. Takım olarak çok iyi oynadık. Herkes fedakarlık yaptı. Böyle bir rakibe karşı bunu yapmalıydık. Liverpool'u herkes biliyor. Çok güçlü bir takım. Bugün maçı kazanmanın tek yolu fedakarlık yapmaktı. Çok mutluyum. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Herkes, elinden geleni yaptı. Taraftara da teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir atmosferdi. Önümüzdeki Beşiktaş maçına odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

Galatasaray formasıyla Liverpool'u yenmenin özel bir duygu olduğunu dile getiren İlkay, "Liverpool'u yenmek ve ilk Şampiyonlar Ligi maçını kazanmak güzel. Bizim öz güvenimiz için de bu çok önemliydi. Bu takımda büyük bir potansiyel var. İnanılmaz oyuncularımız var. Takım olarak böyle performans gösterirsek daha fazla maç kazanırız." değerlendirmesinde bulundu.

Hafta sonu oynayacakları Beşiktaş maçına değinen İlkay, "Beşiktaş maçı özel olacak. Derbiler her zaman özeldir. Evimizde oynadığımız için daha özel olacak. O maçı kazanmak için böyle bir performans göstermemiz gerekiyor. Çalışıp ve bu maçı analiz edip derbiye çıkmak istiyoruz." dedi.

