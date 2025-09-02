İlkay Gündoğan İstanbul'a Geldi, Galatasaray ile Sözleşme İmzalamaya Hazırlanıyor

GALATASARAY'ın transfer gündemindeki isimlerden Alman orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan İstanbul'a geldi.

Kulübü Manchester City ile Galatasaray'ın transferinde anlaşmaya vardığı orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan'ı taşıyan uçak bugün İstanbul Atatürk Genel Havacılık Terminali'ne indi.

Galatasaraylı yöneticiler ve kalabalık bir taraftar grubu tarafından tezahüratlarla karşılanan İlkay taraftarı selamlayarak üçlü çektirdi. İlkay havaalanında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Çok mutluyum. Kendim ve ailem için gurur verici bu durum. Çok heyecanlıyız. Burada olmaktan çok mutluyuz. İnşallah en hızlı şekilde takıma adapte olup, takım arkadaşlarıyla tanışıp zevkli bir futbol oynarız"

Almanya Milli Takımı'nın yanı sıra kariyeri boyunca Nürnberg, Borussia Dortmund, Barcelona ve Manchester City formaları giyen İlkay Gündoğan'ın sağlık kontrollerinin ardından önümüzdeki 24 saat içinde Galatasaray'la sözleşme imzalaması bekleniyor.