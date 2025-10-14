İlkay Gündoğan eleştirilerin hedefindeki ismi savundu: Futboldan anlamıyorlar

Bayer Leverkusen'den 125 milyon euro bedelle Liverpool'a transfer olan Florian Wirtz, Premier Lig'deki ilk döneminde beklenen etkiyi yaratamadı. Yalnızca 1 asist yapabilen 22 yaşındaki yıldız, İngiliz basınında sert şekilde eleştirildi.

Ancak Galatasaray'ın deneyimli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, genç oyuncuya sahip çıkarak eleştirileri haksız buldu.

"GÜRÜLTÜLÜ BİR ORTAM OLUŞACAĞI BELLİYDİ"

Alman basınından Bild gazetesine konuşan İlkay Gündoğan, "Florian Wirtz için ödenen 125 milyon euro nedeniyle İngiltere'de gürültülü bir ortam oluşacağı belliydi. Maalesef bu artık futbolun mekanizması. Beklentiler yüksek olunca sabır kalmıyor" dedi.

"BU BEDELDEN O SORUMLU DEĞİL"

İlkay, Wirtz'in eleştirilerde haksız yere suçlandığını vurgulayarak, "Bonservisinin bu kadar yüksek olmasında onun hiçbir suçu yok. Onun sahadaki katkısı sadece gol ve asistlerle ölçülmemeli. Premier Lig'de ondan daha çok pozisyon yaratan bir oyuncu yok. Analizlerin daha derinlemesine yapılması gerekir" ifadelerini kullandı.

"WIRTZ'İN KALİTESİNİ GÖRMEYEN FUTBOLDAN ANLAMIYOR"

Galatasaraylı futbolcu, Wirtz'in potansiyelini görmeyenleri sert sözlerle eleştirdi. İlkay, "Florian Wirtz'in başarısız bir transfer olduğunu söylemek çok abartılı. Wirtz'in olağanüstü kalitesini göremeyenler futboldan anlamıyor. Gol ve asistlerin çok yakında geleceğine eminim" dedi.

"SADECE ZAMAN MESELESİ"

34 yaşındaki yıldız, "Florian, muazzam yeteneğiyle bu dönemi atlatacak karakterde biri. Bu süreç Alman Milli Takımı için de çok önemli. Başarısı sadece zaman meselesi" dedi.

WIRTZ'İN PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 140 milyon euro olarak gösterilen Florian Wirtz, Liverpool formasıyla çıktığı 10 maçta yalnızca 1 asist üretebildi.