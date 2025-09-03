İlkay Gündoğan: 'Çocukluk hayalim Galatasaray'la UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynamaktı'

Galatasaray'ın yeni transferi İlkay Gündoğan, sarı-kırmızılı formayla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmenin hayalini kurduğunu ifade etti. Taraftarlara teşekkür eden Gündoğan, bu sezon büyük başarılara imza atmayı umduğunu belirtti.

Galatasaray'ın İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'den transfer ettiği İlkay Gündoğan, çocukluk hayalinin sarı-kırmızılı formayla UEFA Şampiyonlar Ligi maçına çıkmak olduğunu söyledi.

Galatasaray ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu, GSTV'ye açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı takıma transfer olduğu için çok mutlu olduğunu belirten İlkay, "İlk kez formayı giymek gerçekten güzel bir his. Bu formayla başarılara ulaşmaya hazırım. Çocukken televizyonda Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarını izliyordum. Belki bir gün bana da nasip olur diye hep hayal kuruyordum. O gün inşallah yakında gelecek. Umarım ki iyi futbol oynayıp, taraftarlarımıza keyif vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Taraftarlara mesaj gönderen 34 yaşındaki oyuncu, "Bana gösterdiğiniz sevgiden dolayı çok teşekkür etmek istiyorum. Galatasaray ailesinin bir parçası olmak çok özel bir duygu. Bizi tüm sezon boyunca en iyi şekilde destekleyin. Biz sahada sizin hırsınızı hissedersek, daha fazlasını vereceğiz. İnşallah beraber çok büyük başarılara imza atacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
Ailesinin en çok sevdiği takım.. Paf takımdan beri böyle bir hayali olduğunu her yerde söylemiş.. Para için gelmedi arkadaşlar ...Galatasaray'ı çok sevdiği için geldi. Bunu bilin.

