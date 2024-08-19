İlkay Gündoğan, Barcelona'dan ayrılmayı kabul etti! Yeni adresi de belli gibi

Galatasaray'ın uzun zamandır ilgilendiği Barcelona forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'in geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

BARCELONA'DAN AYRILMAYI KABUL ETTİ

İspanyol basınından Cadena Ser'in haberine göre; Barcelona, 30 Ağustos'tan önce ayrılması için İlkay Gündoğan'a baskı yapıyor. Haberde, Katalan ekibine yıllık maliyeti 18.75 milyon euro olan İlkay Gündoğan'ın, takımdan ayrılmayı kabul ettiği kaydedildi. Öte e yandan yine İspanya'dan Sport'un haberine göre; Galatasaray, Barcelona ile yollarını ayırması halinde İlkay Gündoğan'ı transfer etmek istiyor.

MANCHESTER CITY YA DA GALATASARAY'I İSTİYOR

Relevo'nun haberine göre ise İlkay Gündoğan, Suudi Arabistan'da futbol oynamayı düşünmüyor. İlkay'ın aklındaki opsiyonlar, eski takımı olan İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City ve daha önce birçok kez tuttuğu takım olarak açıkladığı Galatasaray.

YAKIN ZAMANDAKİ GALATASARAY SÖZLERİ

Geçtiğimiz günlerde iki günlük izni için eşiyle birlikte İstanbul'a gelen İlkay, havaalanında kendisini karşılayan basın mensuplarının Galatasaray'a transfer olacağı iddialarını sorması üzerine "Bir gün olabilir ama bu yaz olmaz. Nasip kısmet. Bir gün olabilir ama... Şimdilik olduğum yerde çok mutluyum. Önümüzde nasip kısmet, her şey olabilir. Türkiye'yi çok seviyorum. Hatta annem babam burada yaşıyorlar" yanıtını verdi.

BARCELONA KARİYERİ

Barcelona forması altında 51 maçta sahaya çıkan İlkay Gündoğan, 5 gol attı ve 14 asist yaptı. İspanyol devininn geçen yıl Manchester City'den kadrosuna kattığı İlkay Gündoğan'ın Katalan ekibiyle sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.