Üye Girişi
Haberler

İlkay Gündoğan, Almanya Milli Takımı'ndan ayrıldığını açıkladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Milli Takım kaptanı İlkay Gündoğan, milli takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Gündoğan, teşekkürlerini ileterek bu kararı verdiğini belirtti. Ayrıca Barcelona'dan ayrılma ihtimali de gündemde.

Almanya Milli Takım kaptanı İlkay Gündoğan, milli takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı. İlkay Gündoğan, "Bu yolculukta bana eşlik eden tüm taraftarlara, çalışanlara, antrenörlere ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bu bir onurdu, teşekkürler Almanya" dedi.

Almanya Milli Takım kaptanı İlkay Gündoğan, milli takım kariyerini sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklama ile noktaladı. 33 yaşındaki Türk asıllı oyuncu konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Birkaç hafta düşündükten sonra milli takım kariyerime son verme zamanının geldiğine karar verdim.

Kendi ülkem için 82 uluslararası maça büyük bir gururla bakıyorum; bu sayı, 2011'de A Milli Takım için ilk maçıma çıktığımda asla hayal edemeyeceğim bir rakamdı.

Benim için en önemli nokta, geçen yaz kendi evimizdeki Avrupa Şampiyonası'nda kaptan olarak takıma liderlik edebilmem büyük bir onurdu! Bunca yıldan sonra nihayet milletimizi yeniden gururlandırmayı başardık; bunda benim de bir rol oynayabilmem beni çok mutlu ediyor.

Ancak turnuvadan önce bile vücudumda ve kafamda belli bir yorgunluk hissettim ve bu beni düşündürdü. Kulüp ve ülke düzeyindeki maçlar da azalmıyor.

Kesinlikle bu milli takımın taraftarı olmaya devam edeceğim ve yükseliş trendinin birlikte devam edeceğini çok umuyorum; o zaman bizi 2026 Dünya Kupası'nda en yakın şampiyonluk adaylarından biri olmaktan alıkoyacak hiçbir şey kalmayacak. Harika bir antrenörümüz, gerçekten güçlü bir ekibimiz ve harika bir takım ruhumuz var.

Bu yolculukta bana eşlik eden tüm taraftarlara, çalışanlara, antrenörlere ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bu bir onurdu, teşekkürler Almanya" ifadelerine yer verdi.

Almanya Milli Takım forması ile Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası, Uluslar Ligi ve hazırlık maçları olmak üzere toplamda 82 karşılaşmada görev yapan İlkay Gündoğan, 19 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

BARCELONA'DAN AYRILMA İHTİMALİ VAR

Aynı zamanda İspanya La Liga ekibi Barcelona forması giyen İlkay Gündoğan'ın takımdan ayrılması da gündemde yer alıyor. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick'in tecrübeli futbolcuya takımda görev vermeyeceği ve oyuncunun da takımdan ayrılabileceği belirtildi. İsmi Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ile de anılan 33 yaşındaki tecrübeli orta sahanın İspanya deviyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunurken, İlkay Gündoğan'ın gelen teklifleri değerlendirebileceği ifade edildi.

İlkay Gündoğan, daha önce Galatasaray'da oynamak istediğini de açıklamıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

İlkay Gündoğan Milli Takım Barcelona Almanya Futbol Spor Milli Takım Futbol Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Abdülkerim Durmaz hangi kanalda çıkıyor? Abdülkerim Durmaz hangi kanala geçti 2024-25? Sinan Engin hangi kanalda çıkıyor? Sinan Engin hangi kanala geçti 2024-25? Emir Kaan Gültekin kimdir? Emir Kaan Gültekin kaç yaşında, mevkisi ne? İstanbul Fatih sokak köpeklerinin öldürdüğü adam kim, adı ne? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 20 Ağustos Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 20 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 20 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Ahmet Ercanlar hangi kanalda çıkıyor? Ahmet Ercanlar hangi kanala geçti 2024-25? Rasim Ozan Kütahyalı hangi kanalda çıkıyor? Rasim Ozan Kütahyalı hangi kanala geçti 2024-25? Ahmet Çakar hangi kanalda çıkıyor? Ahmet Çakar hangi kanala geçti 2024-25? Mehmet Demirkol hangi kanalda çıkıyor? Mehmet Demirkol hangi kanala geçti 2024-25? Uğur Karakullukçu hangi kanalda çıkıyor? Uğur Karakullukçu hangi kanala geçti 2024-25? Ali Ece hangi kanalda çıkıyor? Ali Ece hangi kanala geçti 2024-25? Nihat Kahveci hangi kanalda çıkıyor? Nihat Kahveci hangi kanala geçti 2024-25? Galatasaray Şampiyonlar Ligi astroloji tahmini ne? Astrolog Carolyne Faulkner'in Galatasaray tahmini ne? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 19 Ağustos Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Çankırı yangın söndü mü SON DAKİKA? E devlet ücretli mi olacak? Edevlet sorgulamaları paralı mı olacak? Engin Baytar hangi kanalda çıkıyor? Engin Baytar hangi kanala geçti 2024-25? Batuhan Karadeniz hangi kanalda çıkıyor? Batuhan Karadeniz hangi kanala geçti 2024-25?
title