İlkay Gündoğan, Almanya Milli Takımı'ndan ayrıldığını açıkladı

Almanya Milli Takım kaptanı İlkay Gündoğan, milli takım kariyerini sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklama ile noktaladı. 33 yaşındaki Türk asıllı oyuncu konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Birkaç hafta düşündükten sonra milli takım kariyerime son verme zamanının geldiğine karar verdim.

Kendi ülkem için 82 uluslararası maça büyük bir gururla bakıyorum; bu sayı, 2011'de A Milli Takım için ilk maçıma çıktığımda asla hayal edemeyeceğim bir rakamdı.

Benim için en önemli nokta, geçen yaz kendi evimizdeki Avrupa Şampiyonası'nda kaptan olarak takıma liderlik edebilmem büyük bir onurdu! Bunca yıldan sonra nihayet milletimizi yeniden gururlandırmayı başardık; bunda benim de bir rol oynayabilmem beni çok mutlu ediyor.

Ancak turnuvadan önce bile vücudumda ve kafamda belli bir yorgunluk hissettim ve bu beni düşündürdü. Kulüp ve ülke düzeyindeki maçlar da azalmıyor.

Kesinlikle bu milli takımın taraftarı olmaya devam edeceğim ve yükseliş trendinin birlikte devam edeceğini çok umuyorum; o zaman bizi 2026 Dünya Kupası'nda en yakın şampiyonluk adaylarından biri olmaktan alıkoyacak hiçbir şey kalmayacak. Harika bir antrenörümüz, gerçekten güçlü bir ekibimiz ve harika bir takım ruhumuz var.

Bu yolculukta bana eşlik eden tüm taraftarlara, çalışanlara, antrenörlere ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bu bir onurdu, teşekkürler Almanya" ifadelerine yer verdi.

Almanya Milli Takım forması ile Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası, Uluslar Ligi ve hazırlık maçları olmak üzere toplamda 82 karşılaşmada görev yapan İlkay Gündoğan, 19 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

BARCELONA'DAN AYRILMA İHTİMALİ VAR

Aynı zamanda İspanya La Liga ekibi Barcelona forması giyen İlkay Gündoğan'ın takımdan ayrılması da gündemde yer alıyor. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick'in tecrübeli futbolcuya takımda görev vermeyeceği ve oyuncunun da takımdan ayrılabileceği belirtildi. İsmi Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ile de anılan 33 yaşındaki tecrübeli orta sahanın İspanya deviyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunurken, İlkay Gündoğan'ın gelen teklifleri değerlendirebileceği ifade edildi.

İlkay Gündoğan, daha önce Galatasaray'da oynamak istediğini de açıklamıştı.