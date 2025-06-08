İlk provada mutlu son! A Millilerimiz, ABD karşısında hata yapmadı
A Milli Takım, hazırlık maçında konuk olduğu ABD'yi 2-1 mağlup etti. Millilere galibiyeti Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu iki dakika arayla attığı gollerle getirdi
Eylül ayında başlayacak 2026 Dünya Kupası eleme grubu karşılaşmalarına hazırlanan A Milli futbol takımımız, dünya kupası yolculuğuna ABD'de başladı. Milliler, turnuvanın ev sahiplerinden ABD'ye hazırlık maçında konuk oldu.
ABD, 1. DAKİKADA ÖNE GEÇTİ
Maç, Türkiye için kötü başladı. ABD, Jack McGlynn henüz 1. dakikada bulduğu golle öne geçti. Golden sonra ilk şaşkınlığı atlatan A Milliler, çabuk toparlandı.
A MİLLİLERİMİZE GALİBİYET 2 DAKİKADA GELDİ
25. dakikada Arda Güler ile eşitliği yakalayan milliler, hemen öne geçmesini bildi. 27. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ayağından bulduğu goller A Millilerimiz ilk hazırlık maçında ABD'yi yendi.
Kaynak: Haberler.com / Spor