Ciro Immobile'den Süper Kupa zaferi sonrası taraftarları ayağa kaldıracak sözler

ı Beşiktaş'ın Galatasaray'a karşı aldığı 5-0'lık Süper Kupa zaferinde attığı 2 golle yıldızlaşan yeni transferi Ciro Immobile, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"5-0'LIK GALİBİYET KOLAY DEĞİL"

Karşılaşmada 2 gol atan İtalyan golcü, "Herkese teşekkür ederim, herkesi tebrik ederim. 5-0'lık galibiyet çok kolay değil, çok iyi hazırlandık. Herkesin ayağına sağlık, teşekkürler" dedi.

"TARAFTARLARLA BİRLİKTE KUTLAYACAĞIZ"

Taraftara mesajı sorulan Immobile, "Kupayı taraftarlarla birlikte kutlayacağız. Bu sezon başı kazanılan öz güven de çok kıymetli, çok önemli" diye konuştu.

ATTIĞI GOL TARİHE GEÇTİ

Karşılaşmanın 21. saniyesinde takımını 1-0 öne geçiren Ciro Immobile 50 saniye ile Galatasaraylı Mauro Icardi'ye ait olan Süper Kupa'nın en erken golü rekorunu kırdı. İtalyan golcü, 80. dakikada attığı penaltı golüyle kendisinin 2., takımının ise 3. golünü kaydetti.