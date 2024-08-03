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Ciro Immobile'den Süper Kupa zaferi sonrası taraftarları ayağa kaldıracak sözler

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Beşiktaş'ın yeni transferi İtalyan golcü Ciro Immobile, ilk maçında attığı 2 golle yıldızlaşarak kazanılan Süper Kupa'nın mimarlarından oldu. Immobile karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada 5-0'lık galibiyetin kolay olmadığını belirterek, "Çok iyi hazırlandık. Herkesin ayağına sağlık, teşekkürler" dedi. Taraftara mesajı sorulan yıldız forvet, "Kupayı taraftarlarla birlikte kutlayacağız. Bu sezon başı kazanılan öz güven de çok kıymetli, çok önemli" ifadelerini kullandı.

ı Beşiktaş'ın Galatasaray'a karşı aldığı 5-0'lık Süper Kupa zaferinde attığı 2 golle yıldızlaşan yeni transferi Ciro Immobile, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"5-0'LIK GALİBİYET KOLAY DEĞİL"

Karşılaşmada 2 gol atan İtalyan golcü, "Herkese teşekkür ederim, herkesi tebrik ederim. 5-0'lık galibiyet çok kolay değil, çok iyi hazırlandık. Herkesin ayağına sağlık, teşekkürler" dedi.

"TARAFTARLARLA BİRLİKTE KUTLAYACAĞIZ"

Taraftara mesajı sorulan Immobile, "Kupayı taraftarlarla birlikte kutlayacağız. Bu sezon başı kazanılan öz güven de çok kıymetli, çok önemli" diye konuştu.

ATTIĞI GOL TARİHE GEÇTİ

Karşılaşmanın 21. saniyesinde takımını 1-0 öne geçiren Ciro Immobile 50 saniye ile Galatasaraylı Mauro Icardi'ye ait olan Süper Kupa'nın en erken golü rekorunu kırdı. İtalyan golcü, 80. dakikada attığı penaltı golüyle kendisinin 2., takımının ise 3. golünü kaydetti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (12)

Orhan Karakisla:

galatasaray büyükekşi ve hakemlerle sampiyon oldu ben daha õnce yorumlarda yazdım artik maçlar sahada harbii oynanacak diye iste gercekler bu daha baslangiç 5.0

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Seko:

Mayısta görüşmek üzere.....

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Mana ve Mantık:

Dünyada bir sürü savaş varken.. Futbol mu oynanır veya izlenir ? Akıl Tutulması yaşıyorum.

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yanıtYanıtla
Erdogan Sınag:

nabalim savas ile yatıp savaş iler mi kalkalım bir çok insanın böyle eglencelere de ihtiyacı var

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burak sencanli:

Ee seni kimse tutmuyor sen git savaş bölgelerine yardımcı ol ozaman

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Salih Kandıralı:

Mahalle yanarken bazılarının saçını taraması lazım.

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Perwer:

Sen hiçlikten gelip manasız yaşıyorsun, o nedenle bu tür şeylere kafanı takma

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yanıt0
SELÇUK GÜNDOĞDU:

Büyükekşi erden tümur ve yanakçı dursun,daha durun bakalım bu daha başlangıç,fenerdenden bi beş altı yedikten sonra konuşacağız,torpille şampiyon olırsan olursan olacağı buydu

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yanıtYanıtla
orhan duz:

İşim gücüm yok futbolu takip edeceğim onlar zengin olacak Ben de modern köle olarak onlara lo lo lo lo lo diyeceğim

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Caner Alp:

Haklısın

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