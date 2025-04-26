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İlk kez amatöre düşen Denizlispor'un taraftarları stadı ateşe verdi

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Denizlispor, 59 yıllık tarihinde ilk kez profesyonel liglere veda etti. Köklü kulübün Bölgesel Amatör Lig'e düşmesinin kesinleştiği karşılaşmanın ardından bir grup yeşil-siyahlı taraftar, tribünleri ateşe verdi ve koltuklarını parçalayıp sahaya fırlattı. Olaylar, itfaiye ve güvenlik güçlerinin müdahalesiyle güçlükle yatıştırıldı.

Türk futbolunun köklü kulübü Denizlispor, TFF. Lig 4. Grup'ta evinde Niğde Belediyespor'la 1-1 berabere kalarak tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig'e düştü. Son düdüğün ardından büyük üzüntü yaşayan taraftarlar, statta ortalığı birbirine kattı.

TRİBÜNLERİ ATEŞE VERDİLER

Maçın bitimi ile bir grup taraftar tribün koltuklarını parçaladı. Koltuklar sahaya fırlatılırken, bazı taraftarlar da tribünleri ateşe verdi. Koltukların yanması üzerine itfaiye olaylara müdahale edip yangını söndürdü.

İlk kez amatöre düşen Denizlispor'un taraftarları stadı ateşe verdi

İTFAİYE EKİPLERİ ZOR ANLAR YAŞADI

Ancak holiganlar bu kez de koltukları yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine fırlatmaya başladı. Yaşananlarından ardından emniyet güçlerinin araya girmesiyle olaylar güçlükle yatıştırıldı.

İlk kez amatöre düşen Denizlispor'un taraftarları stadı ateşe verdi

59 YILLIK KULÜP TARİHİNDE BİR İLK

Tarihi borç yüküyle 2021'de Süper Lig'den düşen Denizlispor, 4 yıldır aldığı transfer yasakları nedeniyle transfer yapamayıp peş peşe küme düşerek Bölgesel Amatör Lig'e kadar geriledi. 59 yıllık köklü kulüp, tarihine ilk kez profesyonel liglere veda etti.

İlk kez amatöre düşen Denizlispor'un taraftarları stadı ateşe verdi

İlk kez amatöre düşen Denizlispor'un taraftarları stadı ateşe verdi
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıVatandaş:

beter olun, daha da belinizi doğrultamazsınız zaten.. akhisar gibi süper amatöre gidersiniz.. 5 milyon prim de gitti

Yorum Beğen17
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Haber Yorumlarıdttqkrfxz4:

vadantaş adlı yorumcu fenerlisin galiba acın hale taze be ya

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Haber YorumlarıLeven Ergün:

ÜLKE VATANDAŞI YÖNETİCİLERİYLE BİR BÜTÜN TAKIM , BİR ÖRNEK HEPSİ AL BİRİNBİ VUR ÖBÜRÜNE, DOĞAN GÖRNÜMLÜ ŞAHİNLER SİZİ, MERSO BMW ZANNEDERSİNİZ KENDİNİZİ MERCİMEK BEYNİNİZLE BİDE

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Haber YorumlarıMustfa Kale:

Hadi Gs kurtarsin sizi pek seversiniz..

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