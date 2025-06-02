İlk 50'de tek Türk takımı! UEFA güncel sıralamayı açıkladı
UEFA, Avrupa kulüpler sıralamasının yeni güncellemesini yayınladı. İlk 50'de Türkiye'den tek takımın yer aldığı listeye toplamda 9 Türk kulübü dahil oldu. Şampiyonlar Ligi'nde 2024/25 sezonunun şampiyonunun belli olmasının ardından yapılan güncelleme ile Türk takımlarının sıralamaları da belli oldu. Listede Fenerbahçe 47., Galatasaray 58., RAMS Başakşehir ise 82. sırada yer aldı.
UEFA, Avrupa kulüpler sıralamasının yeni güncellemesini yayınladı. İlk 50'de Türkiye'den tek takım yer alırken listeye toplamda 9 kulüp dahil oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde 2024/25 sezonunun şampiyonunun belli olmasının ardından UEFA, güncel kulüpler sıralamasını paylaştı. Son güncellemenin ardından Türk takımlarının güncel sıralaması belli oldu. UEFA'nın yayınladığı listede ilk 100'de Türkiye'den 3, ilk 50'de tek takım yer aldı.
İşte UEFA'nın yayınladığı listeye göre güncel kulüpler sıralaması;
1 - Real Madrid
2 - Manchester City
3 - Bayern Münih
4 - Liverpool
5 - PSG
6 - Inter
7 - Chelsea
8 - Borussia Dortmund
9 - Roma
10 - Barcelona
47 - Fenerbahçe
58 - Galatasaray
82 - Başakşehir
110 - Sivasspor
113 - Beşiktaş
148 - Trabzonspor
173 - Adana Demirspor
174 - Konyaspor
175 - Alanyaspor