İlk 50'de tek Türk takımı! UEFA güncel sıralamayı açıkladı

İlk 50'de tek Türk takımı! UEFA güncel sıralamayı açıkladı
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İlk 50'de tek Türk takımı! UEFA güncel sıralamayı açıkladı
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UEFA, Avrupa kulüpler sıralamasının yeni güncellemesini yayınladı. İlk 50'de Türkiye'den tek takımın yer aldığı listeye toplamda 9 Türk kulübü dahil oldu. Şampiyonlar Ligi'nde 2024/25 sezonunun şampiyonunun belli olmasının ardından yapılan güncelleme ile Türk takımlarının sıralamaları da belli oldu. Listede Fenerbahçe 47., Galatasaray 58., RAMS Başakşehir ise 82. sırada yer aldı.

UEFA, Avrupa kulüpler sıralamasının yeni güncellemesini yayınladı. İlk 50'de Türkiye'den tek takım yer alırken listeye toplamda 9 kulüp dahil oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde 2024/25 sezonunun şampiyonunun belli olmasının ardından UEFA, güncel kulüpler sıralamasını paylaştı. Son güncellemenin ardından Türk takımlarının güncel sıralaması belli oldu. UEFA'nın yayınladığı listede ilk 100'de Türkiye'den 3, ilk 50'de tek takım yer aldı.

İşte UEFA'nın yayınladığı listeye göre güncel kulüpler sıralaması;

1 - Real Madrid

2 - Manchester City

3 - Bayern Münih

4 - Liverpool

5 - PSG

6 - Inter

7 - Chelsea

8 - Borussia Dortmund

9 - Roma

10 - Barcelona

47 - Fenerbahçe

58 - Galatasaray

82 - Başakşehir

110 - Sivasspor

113 - Beşiktaş

148 - Trabzonspor

173 - Adana Demirspor

174 - Konyaspor

175 - Alanyaspor

Haberler.com / Fatih Kayalı - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıman:

listeyi metin şentürk mü hazırladı mıncıksporkulübü taraftarı atlar şimdi.

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