Gözünü bir an olsun ayırmadı! İlk 11'de sahaya çıkan Arda Güler'e sevgili sürprizi

Gözünü bir an olsun ayırmadı! İlk 11'de sahaya çıkan Arda Güler'e sevgili sürprizi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Gözünü bir an olsun ayırmadı! İlk 11'de sahaya çıkan Arda Güler'e sevgili sürprizi
Haber Videosu

Real Madrid La Liga'nın ilk haftasında Osasuna'yı tek golle mağlup ederken Arda Güler'i ailesi yalnız bırakmadı. Milli yıldızın sevgilisi Duru Nayman da gecenin en dikkat çeken ismi oldu. Duru Nayman, maç boyunca Arda Güler'i ve atmosferi fotoğrafladı.

La Liga'nın ilk haftasında Real Madrid, sahasında Osasuna'yı Kylian Mbappe'nin penaltıdan attığı golle mağlup etti. Eflatun-beyazlılarda 90 dakika sahada kalan Arda Güler'in performansı göz doldurdu.

AİLESİ YALNIZ BIRAKMADI

Real Madrid'de sezonun yeni oyuncu kurucu rolünü üstlenen Arda Güler, Osasuna karşısında ilk maçına çıkarken ailesinin desteğini de yanına aldı. Santiago Bernabéu tribünlerinde taraftarlar ile birlikte yerini alan Güler ailesinin yanında milli yıldızın kız arkadaşı Duru Nayman da yer aldı.

MAÇ BOYUNCA KAMERASI İLE TAKİP ETTİ

Kamerasını alan Duru Nayman, maç boyunca Arda Güler'i ve sezonun ilk maçındaki atmosferi fotoğraflamaya çalıştı. Zaman zaman etkili şutlar atan ve oyunu yönlendiren Arda Güler tribünleri dolduran taraftarları da bir hayli heyecanlandırdı.

Gözünü bir an olsun ayırmadı! İlk 11'de sahaya çıkan Arda Güler'e sevgili sürprizi

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Anlaşma sağlanamadı! Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor

Anlaşma sağlanamadı! Memura zam pazarlığında beklenen son
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi

Bakanlık duyurdu! 30 yüksek takipçili hesaba erişim engeli getirildi
İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze'yi işgal planını onayladı

Skandal planı onaylayıp 60 bin yedek askeri göreve çağırdı
Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti

Ünlü fenomen canlı yayında öldü! O anları binlerce kişi izledi
Genç kadın, 2 ay önce evlendiği kocasını öldürdü

2 aylık evlilik acı sonla bitti! Koca mezarda karısı hapiste
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözünü bir an olsun ayırmadı! İlk 11'de sahaya çıkan Arda Güler'e sevgili sürprizi

İlk 11'de sahaya çıkan Arda'ya büyük sürpriz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.