İlhan Palut: 'Oyuncular sonuna kadar mücadele etti ve karakter koydu'

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Trabzonspor'u mağlup ettikleri maçın ardından, oyuncuların sonuna kadar mücadele ettiğini ve karakter koyduğunu belirterek, "Karşılaşmayı 1-0 bitirdik. Oyuncularımı kutluyorum" dedi.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, lige kötü başladıklarını ve bunu geride bıraktıklarını belirterek, "Bugün her şeyden önce aslında şöyle söyleyeyim, Erzurumspor maçı beni gerçekten çok üzmüştü. Diğer maçlarda da kaybettik evet ama Erzurum'da mücadele etmedik. Bu gerçekten zihinsel manada beni yormuştu. Bugün aslında takımdan birinci beklediğim bir reaksiyon göstermesi, mücadele etmesi ve karakter koymasıydı. Maça döndüğümüz zaman nasıl bir maç bekliyorduk? Trabzonspor ofansif olarak çok tehlikeli oyunculara sahipken defansta ve geri dönüşlerde bazen istediği agresifliğe ulaşamayan bir görüntüdeydi. Bu da zaten maçın şifresini otomatik olarak belirliyordu. İnanılmaz dikkatli ve konsantre defans yapmalıyız ve bizdeki topları da çok iyi değerlendirip o bahsettiğim geri dönüş zaafiyetini rakip sahada oyuncu üstünlüğü olarak lehimize çevirmekti. Gol çok erken geldi. Gerçekten güzel bir goldü ve ondan sonra ilk yarı sonuna kadar aslında farkı arttırabilecek pozisyonlar yakaladık" ifadelerini kullandı.

"Oyuncularımı kutluyorum"

Oyuncuların sonuna kadar mücadele ettiğini ve karakter koyduğunu belirten Palut, "Karşılaşmayı 1-0 bitirdik. Oyuncularımı kutluyorum. Ligin başlangıç periyodunda taraftarımızı gerçekten üzdük. Şimdi rahatlattık mı? Hayır ama onlara da gerçekten bu negatif tabloya rağmen gösterdikleri destek için çok teşekkür ediyorum. 4 mağlubiyet 1 galibiyet bunu bir maç olarak düşünürsek hala 4-1 mağlup durumdayız. Bu da aslında özetliyor lige başlangıç durumumuzu. Sonuçları bilemiyorum ama her maç en azından bu kadar mücadele edip savaşmalıyız ve mümkün olan en kısa sürede ilk önce düzlüğe çıkmalıyız. Tekrar takımımı tebrik ederken Trabzonspor'a da başarılar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı