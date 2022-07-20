İlhan Palut: Gruplara katılmak istiyoruz

Arabam.com Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Konferans Ligi önemli. Her kulvar önemli. Gruplara katılmak istiyoruz. Bu uzun bir yol gibi duruyor, 3 rakibi elemek gerekiyor. Yarın da bunlardan ilkiyle oynayacağız" dedi.

Spor Toto Süper Lig'i 3'üncü sırada bitirdiği için UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'na katılma hakkı elde eden Konyaspor, yarın Belarus temsilcisi BATE Borisov ile karşılaşacak. Rusya-Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle UEFA kararıyla her iki maç da Konya'da Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak. Yarın oynanacak ilk maç öncesi son hazırlıklarını tamamlayan Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, düzenlenen basın toplantısında Konferans Lig'inde elemeleri geçip, gruplara kalmak istediklerini belirtti.

Yeşil-beyazlı ekip Kayacık Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlık çalışmalarını tamamladı.