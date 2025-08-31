İlhan Palut: Galatasaray'a Karşı Daha İyi Oynamalıyız

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Galatasaray'a karşı daha iyi bir oyun sergilemeleri gerektiğinin altını çizerek, "Sahada gördüğüm düzen benim istediğim düzendi. Daha fazla ikili mücadele kazanabilirdik. Defansif manada eksikliğimiz buydu" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Zor bir maç bizi bekliyordu. Galatasaray'ın moral, motivasyonu ve kaliteleri maç öncesi onların avantajlarıydı. Buraya gelirken iyi savunma ve karakterli oyunumuzla geldik. En çok dikkat ettiğimiz ve çekindiğimiz parametreler duran toplardı. Duran toptan 1-0 geriye düştük. Oyuncularım mücadele ettiler. İkinci yarıya iyi başlamadık. Attığımız gol bizim maça dönüş golümüzdü. İkinci golü bulamadık. Basit bir hatayla Galatasaray maçı 3-1 kazandı. Takımımdan iyi sinyaller aldım. Puan ve puanlar almalıyız. Tabloya baktığımız zaman erken bir şekilde canımız sıkılıyor. Ofansif olarak etkili olup puanları hanemize yazdırmamız lazım. İstediğimiz gibi gitmeyince benim için önemli. Çalışacağız ve galibiyetlere başlamamız gerekiyor. Galatasaray iyi oynadı. Onları da kutluyorum" ifadelerini kullandı.

"Daha fazla ikili mücadele kazanabilirdik"

Galatasaray'a karşı daha fazla ikili mücadele kazanmaları gerektiğini vurgulayan Palut, "Üst üste hücum eden Galatasaray karşısında maçı bitiremeyeceğimizi biliyorduk. Top bize geçtiği zaman karakterli bir oyun oynamamız gerektiğini oyuncularımızla konuştuk. Galatasaray'da çok güçlü oyuncular var. Genel anlamda disiplinle devam eden bir takımım vardı. Önde baskı yaptığımız anlarda savunma çizgimiz değişiyor. Mesafeyi biz değil Galatasaraylı oyuncuların pozisyonları belirliyordu. Sahada gördüğüm düzen benim istediğim düzendi. Daha fazla ikili mücadele kazanabilirdik. Defansif manada eksikliğimiz buydu" diye konuştu. - İSTANBUL