İlhan Mansız'dan 2002 Dünya Kupası'nda attığı "altın golün" hikayesi

FIFA Dünya Kupası tarihindeki son "altın golü" atan eski milli futbolcu İlhan Mansız, o anları anlattı.

Türk futbol tarihinin en önemli golleri arasında yer alan ve 2002 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Türkiye'nin Senegal'e uzatma dakikalarındaki attığı "altın golü" kaydeden eski milli futbolcu, Dünya Kupası tarihindeki son altın golün hikayesini, AA muhabirine değerlendirdi.

İlhan Mansız, "altın golün" güzel bir hikayesi olduğunu belirterek "O golden sonra dünyada altın gol kuralının kaldırılması da hikayeyi biraz daha da güzelleştiriyor. Tabii ki 48 sene sonra katıldığımız bir Dünya Kupası'nda bizi yarı finale taşıyan bir gol olduğundan dolayı çok önemli. Benim de kariyerimin en önemli golü." dedi.

Senegal karşısında maça yedek başladığını hatırlatan Mansız, şunları kaydetti:

"O maçtaki gibi birçok maça yedek olarak başladım. Sonradan oyuna dahil oldum. Uzun haftalardır takıma katkıda bulunmak istiyordum ancak yeterli süreyi bulamadım, ki çok hazır bir dönemimde gelmiştim. Ligde takım olarak çok başarılı olmasak da gol krallığı olarak hazır bir performansla geldiğinde tabii ki yedek kalmak çok beni mutlu eden bir durum değildi ama bu maça denk geldi. Oyuna girdikten sonra maçın normal süresi tamamlandığında ve soyunma odasına gittiğimizde Yıldıray'a 'Ben maçta gol atacağım hiç merak etmeyin, hissediyorum' dediğimi hatırlıyorum ve daha sonra Rüştü'nün geliştirdiği atakla Ümit Davala'nın ön direğe kestiği ve benim o koşuyu yapıp ters köşeye vurduğum bir vuruşla sonuçlanan bir gol. Milli takımlar bazında ülkemizin şu ana kadar yaşadığı en büyük sevinçlerden bir tanesi. Daha sonra bize yarı final ve üçüncülük kapılarını açtı. Dünya Kupası'nda üçüncü olmak ayrı bir gurur ki dediğim gibi birçok futbolcunun kariyerinde bizim coğrafyamızdaki kariyerlerinde çok fazla denk gelen bir olay olmadığından dolayı çok çok daha anlamlı."

İlhan Mansız, 2002 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde, Senegal karşısında uzatma devresinin 94. dakikasında yaptığı tek vuruşla, Türkiye'ye yarı finali getirmişti. Bu golün ardından Dünya Kupası organizasyonlarında altın gol kuralı kaldırıldı. Bu kararla İlhan Mansız'ın golü, Dünya Kupası tarihinde atılan son "altın gol" olurken 2004 yılında bu uygulama kaldırıldı.

"İnşallah 2026'daki Dünya Kupası'na katılırız"

Türkiye'nin 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma şansı hakkında ise eski milli futbolcu, "Artık bir Dünya Kupası'na canı gönülden katılmamızı uzun zamandır bekliyoruz. Benim katıldığım dönem 48 sene beklemek zorunda kalmıştık. Ardından 24 sene geçmek üzere. Umarım bu zamanı bekleme süresini yarıya indirerek ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılırız." dedi.

Milli takımın play-off oynayacağına dikkati çeken İlhan Mansız, "Şansımız konusunda play-off aşamasında da nasıl kulüpler bazında belirttiğim etkenler geçerliyse milli takımlar bazında da aynısı. Bir play-off maçı, bu maçın hikayesi apayrı olacaktır. Kağıt üzerinde favori ekip biziz. Bu zaman zaman bizi rehavete sokabilir veya daha rahat bir şekilde sahaya çıkmamıza sebep olabilir. Çok fazla stres yapmadan kendi gücümüzle yapabileceklerimizi odaklanarak bunu sahaya yansıtabilirsek inşallah 2026'daki Dünya Kupası'na katılırız." ifadelerini kullandı.

Play-off'ta mücadele edecek A Milli Takım, yarı finalde Romanya ile kozlarını paylaşacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak etapta milli takım, konuk edeceği Romanya'yı geçmesi halinde turnuvaya katılabilmek için finalde Slovakya-Kosova mücadelesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, tarihinde üçüncü kez Dünya Kupası'nda yer alabilmek için play-off etabında başarılı olmaya çalışacak. Play-off etabında yarı final maçları 26 Mart ve final karşılaşmaları ise 31 Mart'ta oynanacak.