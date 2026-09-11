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İlhan Fakılı gol sayısını 2’ye çıkardı

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Beşiktaş’ın kanat oyuncusu İlhan Fakılı, Erzurumspor FK ağlarını sarsarak bu sezonki gol sayısını 2’ye çıkardı.

Beşiktaş'ın kanat oyuncusu İlhan Fakılı, Erzurumspor FK ağlarını sarsarak bu sezonki gol sayısını 2'ye çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda maçın 71. dakikasında Vaclav Cerny'nin yerine oyuna dahil olan İlhan Fakılı, Amir Murillo'nun asistinde 81. dakikada fileleri havalandırdı. Bu sezon 6 Avrupa kupaları, 5 Süper Lig olmak üzere 11 müsabakada görev alan İlhan, 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

İlhan Fakılı, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çorum FK ile oynanan müsabakada da gol sevinci yaşamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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