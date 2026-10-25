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İlbank, Vodafone Sultanlar Ligi 5. haftasında Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 yendi

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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında İlbank, konuk ettiği Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 yendi. İlbank sahadan 3-1 galip ayrılırken setler 25-17, 28-26, 19-25 ve 25-21 sonuçlandı.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Ebru Kaya, Erkan Sarı

İlbank: İdil Naz Kambur, Fatma Beyaz, Smarzek, Sara Lozo, Strunjak, Çağla Çiçekoğlu (Sinem Arıncı, Ece Morova Hezer, Beren Yeşilırmak, Damla Nur Dündar, Edwards)

Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş: Mayer, Milanova, Kocic, Sevgi Ceren Yüzgenç Solak, Safronova, Damla Tokman (İlayda Naz Gergef, Berrak Deniz Kakaşçı, Aylin Toktamış, Alonzo)

Setler: 25-17, 28-26, 19-25, 25-21

Süre: 124 dakika

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında İlbank, konuk ettiği Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 yendi.

Kaynak: AA
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