İkisi de birbirinden zorlu! TFF 2. Lig'de gruplar belli oldu

İkisi de birbirinden zorlu! TFF 2. Lig'de gruplar belli oldu
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TFF 2. Lig'de 2025–2026 sezonu beyaz ve kırmızı grupta mücadele edecek takımlar belli oldu.

TFF 2. Lig'de 2025–2026 sezonu grupları belli oldu. 2025–2026 sezonu TFF 2. Lig grup kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından İstanbul Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

37 takımla oynanacak olan yeni sezon, Beyaz ve Kırmızı Grup olarak ikiye ayrıldı. Yoğun katılımın yaşandığı kura çekiminde kulüp temsilcileri heyecanla takımlarının rakiplerini takip etti.

İşte oluşan beyaz ve kırmızı gruplar;

BEYAZ GRUP:

Adana 01 FK SK, Altınordu, Anagold 24Erzincanspor, Batman Petrol Spor A.Ş., Beykoz Anadolu Spor A.Ş., Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş., Bucaspor 1928, Elazığspor, GMG Kastamonuspor, İnegölspor, İskenderunspor A.Ş., Karacabey Belediye Spor A.Ş., Karaman Futbol Kulübü, Kepez Spor Futbol A.Ş., Merkür Jet Erbaaspor, MKE Ankaragücü, Muğlaspor Kulübü, Sincan Belediyesi Ankaraspor ve Şanlıurfaspor

KIRMIZI GRUP:

68 Aksaray Belediyespor, Adanaspor A.Ş., Aliağa Futbol A.Ş., Ankara Demirspor, Arnavutköy Belediyesi Futbol SK, Belediye Derince Spor, Bursaspor, Fethiyespor, Isparta 32 Spor Kulübü, Kahramanmaraş İstiklal Spor, KCT 1461 Trabzon FK, Kırklarelispor, Mardin 1969 Spor, Menemen Futbol Kulübü, Muş Spor Kulübü, Somaspor, Turkish Oil Yeni Mersin İY Futbol A.Ş. ve Yeni Malatyaspor

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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