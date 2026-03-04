İki taraf el sıkıştı! İşte Fenerbahçe'deki ilk ayrılık

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa'ya kiraladığı Rodrigo Becao'nun geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

INTERNACIONAL İLE ANLAŞTI

Brezilya basınındaki haberlere göre; Rodrigo Becao, ligin iddialı takımlarından biri olan Internacional ile anlaşmaya vardı. Haberde, 30 yaşındaki stoperin sezon sonunda sarı-lacivertlilere veda ederek ülkesine döneceği belirtildi.

BİRÇOK TEKLİFİ REDDETTİ

Brezilyalı savunmacıya Internacional'in dışında İtalya'dan ve Fransa'dan da bazı kulüplerin de teklif yaptığı ancak deneyimli ismin Brezilya'yı tercih ettiği vurgulandı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Transfer olduğu günden bu yana Fenerbahçe'de 38 maçta sahaya çıkan Rodrigo Becao, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.