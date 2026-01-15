İki günde kasa dolup taştı! Fenerbahçe'ye yağmurluklardan yağmur gibi gelir

Fenerbahçe'nin Süper Kupa finali öncesinde yaptığı yağmurluk ve bayrak organizasyonunun maliyeti ve elde edilen gelir rakamları dikkat çekti. Sarı-lacivertli kulübün, Fenerium mağazalarında satılan yağmurluklardan 2 günde 37 milyon TL gelir elde ettiği, organizasyon maliyeti düşüldüğünde ise 22 milyon TL kâr sağlandığı belirtildi.

35 BİN YAĞMURLUK VE 35 BİN BAYRAK TEMİN EDİLDİ

Paylaşılan bilgilere göre Süper Kupa finali öncesinde Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın talimatıyla, toplam 15 milyon 250 bin TL maliyetle 35 bin yağmurluk ve 35 bin bayrak temin edildi. Finalde gerçekleştirilen organizasyonla tribünlerde görsel bir şov oluşturulduğu ifade edildi.

FENERIUM'DA 2 GÜNDE 37 MİLYON TL GELİR

Final organizasyonunun ardından Fenerbahçe'nin Fenerium mağazalarında satılan 150 bin yağmurluktan 2 gün içinde 37 milyon TL gelir elde ettiği aktarıldı. Yağmurluk satışlarının devam ettiği de bilgisi paylaşıldı.

HESAP: 22 MİLYON TL KÂR

Verilen rakamlara göre 37 milyon TL'lik gelirden 15 milyon 250 bin TL'lik maliyet çıkarıldığında, Fenerbahçe'nin 21 milyon 750 bin TL'lik (yaklaşık 22 milyon TL) kâr elde ettiği hesaplandı.