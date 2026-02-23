Haberler

İki fotoğraf arasında sadece 5 dakika var

İki fotoğraf arasında sadece 5 dakika var
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kalarak Galatasaray'la puanları eşitleme şansını kullanamadı. Fenerbahçe Başkanın Sadettin Saran'ın 90+5'te gelen gol sonrası büyük bir sevinç yaşadığı görülürken, 90+11'de gelen gol sonrasında da büyük bir üzüntü içine girdiği gözlemlendi.

  • Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.
  • Fenerbahçe, maçın 90+5. dakikasında Marco Asensio'nun golüyle 1-0 öne geçti.
  • Kasımpaşa, maçın 90+11. dakikasında Jim Allevinah'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında ağırladığı Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada zirveyle puanları eşitleme fırsatını değerlendiremedi ve büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

90+5'TE GOL GELDİ, STAT BAYRAM YERİNE DÖNDÜ

Karşılaşma boyunca iki takım da etkili pozisyonlar üretmekte zorlanırken, skor tabelası uzatma anlarında değişti. Nefes nefese geçen uzatma anlarında Fenerbahçe, 90+5. dakikada Marco Asensio'nun muhteşem golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra tribünler coşarken, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da ekibiyle birlikte büyük bir sevinç yaşadı.

90+11'DE TÜM STADI HÜZÜN KAPLADI

Sarı-lacivertliler bu golden sonra adeta şampiyonluk yolunda dev bir adım atmış gibiydi ancak bu mutluluk kısa sürdü. Maçın 90+11. dakikasında Kasımpaşa, Jim Allevinah'ın attığı golle skoru 1-1'e getirdi ve bu golle birlikte Kadıköy'de buz gibi bir hava esti. Başkan Sadettin Saran'ın da bu kez derin bir üzüntü ve hayal kırıklığı içinde olduğu gözlerden kaçmadı.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Kartel öldürüldü, ülke kan gölüne döndü! Meksika'daki çatışmaların bilançosu ağırlaşıyor

İki günde savaş alanına dönen ülkede can kaybı korkunç boyutta
Cüneyt Özdemir, Meksika'da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor

Yangın yerine dönen ülkede mahsur! İşte kartellerin korkunç tehdidi
Haberler.com
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıFerhat27:

tek eğlence Fenerbahçe

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet ŞaFaK:

bu fenerden bir cacık olmaz

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTürk Tolga Tuna:

Beter olun

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMURAT YILDIZHAN:

Bir Fenerbahçeli olarak şimdiden gs şampiyonluğuna kutluyorum Sezar’ın hakkını Sezar’ı vereceksin Galatasaray’ın rakibi Türkiye’de hiç bir takım olamaz.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Celik:

birde bursada macinda boyle sevimislerdi

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Tatlıses, bir isme demediğini bırakmadı: Nefret ediyorum senden

Bir isme demediğini bırakmadı: Nefret ediyorum senden
Sırra kadem basan 3 çocuk annesi kadın 24 yıl sonra bulundu

Alışveriş için evden çıkıp sırra kadem basmıştı! 24 yıl sonra bulundu
Estetik operasyonu sonrası geçirdiği değişim inanılmaz

Estetik operasyonu sonrası geçirdiği değişim inanılmaz
Hollanda'da Rob Jetten dönemi! Ülkenin ilk eşcinsel başbakanı oldu

Ülkenin ilk eşcinsel başbakanı oldu
Eylem Tok ve Timur Cihantimur için istenen ceza belli oldu

Aylarca konuşulan olayda istenen cezalar belli oldu
Ünlü rap şarkıcısının çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı

Bu çocuğu, şimdi tüm Türkiye tanıyor
İbrahim Tatlıses, bir isme demediğini bırakmadı: Nefret ediyorum senden

Bir isme demediğini bırakmadı: Nefret ediyorum senden
Sırra kadem basan 3 çocuk annesi kadın 24 yıl sonra bulundu

Alışveriş için evden çıkıp sırra kadem basmıştı! 24 yıl sonra bulundu
Estetik operasyonu sonrası geçirdiği değişim inanılmaz

Estetik operasyonu sonrası geçirdiği değişim inanılmaz