İki fotoğraf arasında sadece 5 dakika var

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında ağırladığı Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada zirveyle puanları eşitleme fırsatını değerlendiremedi ve büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

90+5'TE GOL GELDİ, STAT BAYRAM YERİNE DÖNDÜ

Karşılaşma boyunca iki takım da etkili pozisyonlar üretmekte zorlanırken, skor tabelası uzatma anlarında değişti. Nefes nefese geçen uzatma anlarında Fenerbahçe, 90+5. dakikada Marco Asensio'nun muhteşem golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra tribünler coşarken, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da ekibiyle birlikte büyük bir sevinç yaşadı.

90+11'DE TÜM STADI HÜZÜN KAPLADI

Sarı-lacivertliler bu golden sonra adeta şampiyonluk yolunda dev bir adım atmış gibiydi ancak bu mutluluk kısa sürdü. Maçın 90+11. dakikasında Kasımpaşa, Jim Allevinah'ın attığı golle skoru 1-1'e getirdi ve bu golle birlikte Kadıköy'de buz gibi bir hava esti. Başkan Sadettin Saran'ın da bu kez derin bir üzüntü ve hayal kırıklığı içinde olduğu gözlerden kaçmadı.