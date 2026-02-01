Galatasaray-Kayserispor maçının ardından

Zecorner Kayserispor Teknik Sorumlusu Igor Cagalj, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 4-0 yenildikleri Galatasaray maçında yedikleri basit gollerle 2-0 geri düştükten sonra dönemediklerini söyledi.

Cagalj, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maça iyi başlayamadıklarını dile getiren Cagalj, "Galatasaray'ı galibiyetinden dolayı tebrik ediyoruz. Hak ettikleri bir galibiyet oldu. Maça çok kötü girdik. Maçın başından birinci bölgeden üçüncü bölgeye topu taşımamız gerektiğini konumuştuk. Rakibimizin çok oyuncuyla ön alan baskısı yapacağını biliyorduk. Bu çıkışlarda hatalar yaptık. Bunun neticesinde de 2 basit gol yedik. Bunlardan sonra Galatasaray gibi bir rakibe karşı dönmek zordu. Bugün yenilgiyle ayrılıyoruz. Önümüze bakıyoruz." diye konuştu.