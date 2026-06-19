Felçli bacağını iyileştirmek için başladığı koşuların ardından maraton sporcusu oldu

Bursa'da yapılan iğne nedeniyle 17 yaşında bir bacağı felç olan Yasin Avcı, ameliyat sonrası başladığı koşuların ardından maraton sporcusu olarak onlarca madalya ve kupa kazandı.

Osmangazi ilçesinde yaşayan Yasin Avcı (51), 17 yaşında geçirdiği gribal enfeksiyon nedeniyle yaptırdığı iğnenin damarına gelmesiyle felç oldu.

Genç yaşta sağ bacağının felç olmasıyla bunalıma giren Avcı, lise eğitimini de yarıda bıraktı.

Yaklaşık 2 sene sonra kalçasından ameliyat olan Avcı, yeniden yürüyebilmek için yoğun çaba harcadı. Avcı, ameliyat sonrası kullandığı ortopedik desteklerle ayağını güçlendirmek için zamanla yürüyüşlerini koşulara dönüştürdü.

Sağlığına kavuşmasının ardından önce kısa mesafelerde kendisini deneyen Avcı, daha sonra yol ve dağ koşularına katılarak atletizmle profesyonel düzeyde ilgilenmeye başladı.

İlk resmi yarışına 2003 yılında İstanbul'da katılan Avcı, özellikle 2010'dan sonra Türkiye'nin farklı şehirlerinde düzenlenen maraton, yarı maraton ve patika koşularında çok sayıda derece elde etti.

Koşularında çoğu zaman Bursa spor forması giyen ve elinde Bursa spor bayrağı taşıyan Avcı, birçok sosyal sorumluluk etkinliğinde de yer alıyor.

Osmangazi Belediye spor'da koşu takımının da kaptanlığını yapan Avcı, felçli durumdan maraton koşuculuğuna uzanan hayat hikayesiyle gençlere örnek olmaya çalışıyor.

"70 farklı ilde koştum"

Yasin Avcı, AA muhabirine, yanlış yapılan iğneyle felç kaldığını, genç yaşta felç kalmanın üzüntüsüyle psikolojik travma geçirdiğini söyledi.

Avcı, felçli bacağını güçlendirmek için doktor tavsiyesiyle spora başladığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yürürken ayak yere yumuşak basıyor ama koştuğunda daha sert basıyor. 'Kaslar daha da kuvvetleniyor' diye koşmaya başladım. Bir koşma, iki koşma derken vücut da koşmaya alıştı ve koşu sporuna adapte oldum. Resmi olarak ilk önce 2003 yılında Avrasya Maratonu'nu bitirdim. Ondan sonra lisanslı sporcu olarak yarışlara katılmaya başladım. Felçli bacaktan şampiyonluklara, birçok kupa ve madalya aldım."

Ailelere çağrıda bulunan Avcı, "Bu benim için azmin zaferi. 17 yaşında büyük bir psikolojik travmaya girdim. Ondan sonra ameliyatla, azimle, gayretle, hem eğitimimi tamamladım, hem sporumu yaptım hem de yarışlarda başarılı oldum. Buradan ailelere sesleniyorum, pes etmeyin, azimli olun. Eğer siz ya da çocuğunuz herhangi bir rahatsızlık veya bu tür şeyler geçirdiyse umutsuzluğa kapılmasınlar, mücadeleyi bırakmasınlar." ifadelerini kullandı.

Avcı, antrenmanlarını düzenli olarak sürdürdüğünü belirterek, "70 farklı ilde koştum. Koşmadığım 11 il kaldı. 200'ün üzerinde kupa ve madalyam var. Çok şükür Bursa'mızı başarıyla temsil ettim. Diğer 11 ilde yarış yok, olsa oraya da gideceğim. 81 ilde koşarak örnek bir insan olmak istiyorum." dedi.

Emekliliğin ardından tek uğraşının spor olduğunu dile getiren Avcı, sağlığı el verdiği sürece spora devam etmek istediğini kaydetti.

Yasin Avcı, koşularda sosyal sorumluluk mesajları da vermeye çalıştığını anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gençliğimde yaşadığım hastalıktan sonra sosyal projeler de yapmaya karar verdim. İstanbul'da lösemili çocuklar için koştum. Erzurum'da DMD kas hastaları için koştum. Konya'da Gazze'deki mazlumlar için koştum. Her yıl 10 Nisan'da polislerimiz için, 14 Şubat'ta ise Bursaspor'umuz için koşuyorum. Bu tür sosyal projelere devam etmek istiyorum."