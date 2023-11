Iğdır Valiliği Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Desteği Sağladı

Iğdır Valililiği Iğdır merkez ve ilçelerde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine malzeme desteği sağlayarak spor ve sporculara verdiği desteği sürdürdü.

Iğdır Valiliği her yıl geleneksel olarak yaptığı amatör spor kulüplerine malzeme desteğini sağlamaya devam ediyor. Bu çerçevede bu yılda şehirde faaliyet gösteren 20'nin üzerinde amatör spor kulübüne malzeme desteği sağladı. Atatürk Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan Iğdır Gençlik Merkezinde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Spor ve sporcunun yanında her zaman olduklarını belirten Iğdır Valisi Ercan Turan konuşmasında; " Spor insan hayatını disiplinli hale getirir. İnsanı ahlaklı kılar, madde bağımlılığından uzak tutar. Zararlı alışkanlıklardan uzak tutar o yüzden biz spor ve kültürel faaliyetlerin her zaman büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz. Şimdi burada yaptığımız ufak bir destektir. Ama bundan sonra daha çok destek yapmaya devam edeceğiz amatör spor kulüplerini önemsiyoruz" dedi.

Program; amatör spor kulüplerine futbol topu ve forma dağıtımı ile sona erdi. - IĞDIR