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Iğdır FK, Ziraat Kupası'nda Muş Spor'a Yenildi

Iğdır FK, Ziraat Kupası'nda Muş Spor'a Yenildi
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Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Iğdır FK, sahasında Muş Spor'a 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Muş Spor, bu sonuçla 5. tura yükselmeyi başardı.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Iğdır FK sahasında karşılaştığı Muş Spor'a 3-2 mağlup olurken, konuk ekip karşılaşmadan 5. tura yükseldi.

Maçtan dakikalar

4. dakikada Kosta Aleksic'in golü ile öne geçti. 1-0

20. dakikada Cem Çelik, rakip yarı alanın sol çaprazından kaleye gönderdiği şutta top ağlara gitti. 1-1

27. dakikada Oğuzhan Özleşen'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

34. dakikada ileri çıkan Yakup Alkan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2

58. dakikada Yakup Alkan'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak yine ağlarla buluştu. 2-3

Hakemler: Feridun Daldaş, Orta Hakem, H. Kıvanç Durmaz

Iğdır FK: Alperen Selvi, Yusuf Can Esendemir, Burak Bekaroğlu, Kerim Avcı (Marcos Silva dk. 46), Berkan Mahmut Keskin (Ahmet Engin dk. 46), Kosta Aleksic, Oğuzhan Özlesen, Halil İbrahim Sönmez ( Thuram dk. 62), Noel Niemann (Valentin Eysseric dk. 63), Ali Yiğit Özmen

Yedekler: Onur Alp Sarman, Caner Cavlan, Burak Çoban, Mert Çölgeçen, Selim Can Sönmez

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Muş Spor Kulubü: Emirhan Kayalar, Efe Karaoğlu (Muhammet Fatih Yıldırımdk.46), Kadir Torbacı, Ebu Sıddık Çelik (Tuğkan Kamışoğlu dk. 81), Sarp Tenim (Metin Yüksel dk. 86), Ahmet Arda Çakmak (İlker Günaslan dk. 46), Halil Yılmaz, Cem Çelik, Yusuf Yıldırım, Yakup Alkan (Taha Ahmet Balsu dk. 63)

Yedekler: İlker Günay, Osman Kocaağa, Umut Karataş, Ayetullah Korkmazer, Gökhan Tunç

Teknik Direktör: Fatih Çardak

Goller: Aleksic (dk. 3), Oğuzhan Özlesen(dk. 26), (Iğdır FK), Cem Çelik (dk. 34), Yakup Alkan, (dk. 34 ve 58) (Muş Spor)

Sarı kartlar: Yusuf Can Esendemir, Dean Lico, (Iğdır FK), Yakup Alkan, Sarp Tenim, İlker Günaslan (Muş Spor) - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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