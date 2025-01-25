Iğdır FK Teknik Direktörü Özköylü'den Penaltı Eleştirisi

Iğdır FK Teknik Direktörü Osman Özköylü, Adanaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Ciddiyetsiz bir penaltıyla emeğin karşılığını alamamak bizi üzdü" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Iğdır FK deplasmanda karşılaştığı Adanaspor ile 0-0 beraber kaldı. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Iğdır FK Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Arkada savunmada güçlü durduk. Bugün çok özverili bir oyun oynadı arkadaşlarımız. Haftalardır süren bir kötü süreç var. Bu kötü süreci bitirmek için yeni transferlerimizle birlikte yeni bir sayfa açmak için gerçekten bugün iyi bir motivasyonla, iyi bir oyunla sahada yer almak istiyorduk. Oyunu çok istediğimiz gibi oynayamadık, Adanaspor buna çok müsaade etmedi" diye konuştu.

"Böyle bir penaltı olmamalıydı"

Özköylü, "Sahada harcanan bu emeğin karşılığı böyle bir penaltı olmamalıydı. Valentin çok kıymetli, değerli, kariyerli bir oyuncu ama sahadaki emeği görerek attığı penaltının ciddiyetinin çok daha iyi olması gerekiyordu. Penaltı kaçabilir, kaleci kurtarır, direkten döner, dışarı atabilirsiniz ama böyle ciddiyetsiz bir penaltıyla emeğin karşılığını alamamak maalesef bizi daha çok üzdü. Her iki takım için de önemli bir maçtı. Biz deplasman takımı olarak evimize en azından beraberlikle dönüyoruz" sözlerine yer verdi. - ADANA