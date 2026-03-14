Iğdır FK'de Kenan Koçak dönemi sona erdi

Iğdır FK'de Kenan Koçak dönemi sona erdi
Iğdır FK, Bodrum FK'ye mağlup olduktan sonra teknik direktör Kenan Koçak görevinden istifa etti. Koçak, kulübün geleceği için bu kararı aldığını belirtti.

Iğdır FK'de teknik direktör Kenan Koçak, Bodrum FK mağlubiyetinin ardından görevinden istifa etti. Koçak, kararını kulübün geleceği ve takımın önünü açma düşüncesiyle aldığını açıkladı.

Iğdır FK'de teknik direktör Kenan Koçak ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, Koçak'ın görevinden istifa ettiği bildirildi. TFF 1. Lig'de mücadele eden Iğdır temsilcisi, sahasında oynadığı maçta Bodrum FK'ye 3-2 mağlup olmuştu. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Koçak görevinden ayrılma kararı aldı. Koçak, yayımladığı veda mesajında Iğdır FK'de geçirdiği 45 günlük sürenin kendisi için çok değerli olduğunu belirterek, ayrılık kararını kulübün geleceği ve takımın önünü açmak adına kendi isteğiyle aldığını ifade etti. Futbolda zaman zaman böyle kararların alınması gerektiğini dile getiren Koçak, bu adımın takım üzerinde olumlu bir etki oluşturmasını ve kulübün hedeflediği Süper Lig yolculuğuna katkı sağlamasını temenni ettiğini söyledi. Iğdır FK camiasına hizmet etmekten gurur duyduğunu belirten Koçak, kulübe ve taraftarlara başarı dileklerinde bulundu.

Koçak son basın toplantısında; "Taraftarlar için üzgünüm, şehir için üzgünüm, başkanımız için üzgünüm. Ne bu başkan, ne bu taraftar ne de bu şehir bu skoru hak ediyor. O yüzden söyleyecek bir şey yok. Bu maçta mağlup olmamız tamamen yaptığımız bireysel hatalardandır. Başka bir anlatımı da olamaz çünkü her şey göründü. O yüzden üzgünüz, tekrardan özür diliyoruz." ifadelerini kullanmıştı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail'de en uzun gece! İran bu sefer çok ağır hasar verdi

İsrail'de en uzun gece! İran bu sefer çok ağır hasar verdi
İran'dan Bahreyn'e yeni hava saldırısı

İran BM'deki kararın intikamını böyle aldı
ABD'den yeni hamle! 160'tan fazla uçak konuşlandırdılar

Sessiz sedasız büyük sevkiyat yapıldı! Hem de 100'den fazla
Pazarda 70 lira ama yüz binlercesi tarlada çürüdü! Üreticilerden çağrı var

Pazarda 70 lira ama yüz binlercesi tarlada çürüdü
Domenico Tedesco'ya istifa çağrısı

Maç sonu hayatının şokunu yaşadı
Çanlar onlar için çalıyor! Sadettin Saran iki ismi toplantıya çağırdı

Çanlar onlar için çalıyor! İki ismi hesap sormaya çağırdı
Bağdat'ta havalimanına İHA saldırısı

Türkiye'nin yanı başı! Ülkenin kalbine bombalar yağdırdılar
Pazarda 70 lira ama yüz binlercesi tarlada çürüdü! Üreticilerden çağrı var

Pazarda 70 lira ama yüz binlercesi tarlada çürüdü
İsrail basını: ABD, İran'a saldırıları sona erdirmek için İsrail'e bir hafta süre verdi

Trump'tan Netanyahu'ya İran emri! 1 hafta süre verdi
Çin'de zam öncesi benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu

Türkiye sanıldı ama değil! Zam gelecek diye istasyonlara akın ettiler