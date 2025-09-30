Haberler

Iğdır FK, İstanbulspor Maçının Hazırlıklarına Başladı
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Iğdır Tesisleri'nde teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde başladı.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, evinde İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular ısınma ve topla çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi.

IIğdır FK, İstanbulspor maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Spor
