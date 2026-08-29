Alagöz Holding Iğdır FK, Erokspor Maçına Hazır
Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig 4. haftasında yarın Turka Esenler Erokspor ile karşılaşacak. Son antrenmanını teknik direktör Kenan Koçak yönetiminde tamamlayan yeşil-beyazlı ekip, saat 19.00'da Esenler Erokspor Stadı'nda mücadele edecek.
Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında yarın Turka Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Yeşil-beyazlı ekip, karşılaşma öncesinde son antrenmanını teknik direktör Kenan Koçak yönetiminde Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Turka Esenler Erokspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçı saat 19.00'da Esenler Erokspor Stadı'nda oynanacak.
Kaynak: AA