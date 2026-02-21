Haberler

Trendyol 1. Lig: Iğdır FK: 0 Esenler Erokspor: 3

Trendyol 1. Lig: Iğdır FK: 0 Esenler Erokspor: 3
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Iğdır FK, evinde Esenler Erokspor'a 3-0 yenildi. Erokspor, ilk golü 10. dakikada Hamza Catakovic ile bulurken, Faye ve Nzaba'nın golleriyle farkı açtı.

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Iğdır FK evinde karşılaştığı Esenler Erokspor'a 3-0 mağlup oldu.

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Kemal Elmas, Ömer Gezer

Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Robin Yalçın, Soares, Alim Öztürk (Güray Vural dk. 69), Fofana, Bacuna (Maruis Doh dk. 46), Bruno (Fode Koita dk. 46), Loshaj (Ryan Mendes dk. 46), Doğan Erdoğan, Atakan Rıdvan Çankaya (Ahmet Emin Engin dk. 76), Gökcan Kaya

Yedekler: Alperen selvi, Oğuz Kağan Güçtekin, Ali Kaan Güneren, Sinan Bolat, Ali Yaşar

Teknik Direktör: Kenan Koçak

Esenler Erokspor: Osman Ertuğrul Çetin, Mikail Okyar, Ryan Jack (Ömer Faruk Beyaz dk. 61), Hamza Catakovic (Kayode dk. 71), Faye, Onur Ulaş, Nzaba, Recep Niyaz (Alper Karaman dk. 78), Enes Alıç, Hayrullah Bilazer, Amilton (Berat Luş dk. 71)

Yedekler: Birkan Tetik, Guelor Kanga, Eray Korkmaz, Yunus Emre Gedik, Enes Ali Oral, Dimitri Cavare

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Goller: Hamza Catakovic (dk. 10), Faye (dk. 54), Nzaba (dk. 80) (Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Alim Öztürk, Atakan Çankaya, Soares (Iğdır FK), Recep Niyaz (Esenler Erokspor) - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
'Savcıyım' deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı

Türkiye'nin konuştuğu kadın böyle gözaltına alındı
Bir ailenin parçalandığı vahşette katil belediye çalışanı çıktı! Mide bulandıran 'taciz' iddiası

Can çekişirken katili söylemişti, vahşetin ardından "taciz" çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de opsiyon devreye girdi: 22 milyon Euro'luk transfer

Fenerbahçe'de 22 milyon Euro'luk transfer gerçekleşti
Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti

Celal Karatüre için yaptığı benzetme büyük tepki çekti
Jhon Duran'dan Fenerbahçe taraftarını çıldırtan hareket

Jhon Duran'dan Fenerbahçe taraftarını çıldırtan hareket
Yeni araç alacaklar dikkat! Bunu yapmayan yandı: Cezası 75 bin TL

Araç alacaklar dikkat! Bunu yapmayana 75 bin TL ceza var
Fenerbahçe'de opsiyon devreye girdi: 22 milyon Euro'luk transfer

Fenerbahçe'de 22 milyon Euro'luk transfer gerçekleşti
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı

Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Manifest kızlarından Esin Bahat psikolojik destek aldığını açıkladı

Görüntüsüyle ilgili linçler canına tak etti