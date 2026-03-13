Iğdır FK'de teknik direktör Kenan Koçak istifa etti

Son olarak sahasında Bodrum FK'ye kaybeden Iğdır FK'de teknik direktör Kenan Koçak istifa ettiğini açıkladı. Kenan Koçak yaptığı açıklamada, ''Futbolda bazen böyle kararlar vermek gerekir. Bu kararın önümüzdeki dönemde takım üzerinde olumlu bir etki oluşturmasını ve kulübün hedeflediği Süper Lig yolculuğuna katkı sağlamasını içtenlikle temenni ediyorum.'' dedi.

KENAN KOÇAK İSTİFA ETTİ.

Son olarak Bodrum FK'ye sahasında 3-2'lik skorla kaybeden Alagöz Holding Iğdır FK'de teknik direktör Kenan Koçak, istifa etti. Trendyol 1. Lig ekibi Iğdır FK'den yapılan açıklamada, Kenan Koçak'ın görevinden istifa ettiği bildirildi.

''BAZEN BÖYLE KARARLAR VERMEK GEREKİR''

Kenan Koçak, istifasına yönelik mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Alagöz Holding Iğdır FK'de geçirdiğim 45 gün benim için son derece değerli ve anlamlı bir süreç oldu. Gelinen noktada, kulübümüzün geleceği ve takımın önünü açma düşüncesiyle görevimden ayrılma kararını kendi isteğimle aldım. Futbolda bazen böyle kararlar vermek gerekir. Bu kararın önümüzdeki dönemde takım üzerinde olumlu bir etki oluşturmasını ve kulübün hedeflediği Süper Lig yolculuğuna katkı sağlamasını içtenlikle temenni ediyorum. Bu benim için kolay bir karar olmadı ancak futbolun doğasında bu tür ayrılıklar da vardır. Iğdır FK camiasına hizmet etmiş olmaktan dolayı gurur duyuyorum."

Cemre Yıldız
