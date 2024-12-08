Üye Girişi
Haberler
Şam'dan önceki son kale muhaliflerin elinde! Rejim, Humus'tan tamamen çekildi

Şam'dan önceki son kale muhaliflerde! Esad, bir yerden daha çekildi

 Esad masaya oturmayı kabul etti, Türkiye detayı dikkat çekici

İşte Esad'ın hayatta kalmak için hazırladığı plan

 Esad, Trump'tan yardım istedi: Şam'dan gelenleri durdurursanız İran'dan koparım

Trump'ın açıklamasının arka planı belli oldu! Esad son çare ABD'nin kapısına dayanmış
ABD Başkanı Biden: Suriye'de Esad rejimi birkaç gün içinde düşecek

ABD, Beşar Esad'ın gideceği tarihi açıkladı

Iğdır FK, Bandırmaspor'a 1-0 Mağlup Oldu

Iğdır FK, Bandırmaspor'a 1-0 Mağlup Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Iğdır FK, sahasında Bandırmaspor'a 1-0 yenilerek hayal kırıklığı yaşadı. Teknik direktörler maç sonunda değerlendirmelerde bulundu. Iğdır FK Teknik Direktörü Osman Özköylü, iyi oynadıkları bir maçı kaybettiklerini ifade ederken, Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel ise galip geldikleri için mutlu olduklarını belirtti.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında oynanan Iğdır FK – Bandırmaspor maçının ardından teknik direktörler mücadeleyi değerlendirdi.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Iğdır FK, sahasında Bandırmaspor'a 1-0 yenildi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Iğdır FK Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Kazanmak istediğimiz, kazanmak için de iyi işler yaptığımız bir maçı kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Çok erken yediğimiz bir duran top golü ki bu duran toplarla alakalı geldiğimiz günden beri çok konuşuyoruz, çok anlatıyoruz, Bandırmaspor bu toplardan daha önce 7 tane gol bulmuş, bu pozisyonlara, etkili oyuncularına dikkat etmemiz gerektiğini anlattık. Tabii ki hatalar olacaktır ama oyunun genelinde daha çok oynamaya çalışan, pozisyon üretmeye çalışan, var olan eksiklerimize rağmen bir takım problemlerimiz var, eksiklerimiz var, çözmemiz gereken şeyler var çünkü farklı bir oyun sisteminden farklı bir oyun sistemine geçmeye çalışıyoruz. 3 günlük bir antrenmanla bunlar bir anda değişmiyor, kolay olmuyor değişmesi. Çok kaliteli oyuncular var, istediğimiz oyunu oynayabilecek çok iyi oyunculara sahibiz. Daha çok çalışıp, tekrar yapıp, istediğimiz organizasyonları alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor. Takımın fiziksel problemlerinden kaynaklı sorunlar da var, bunları yaşıyoruz ama her şeye rağmen ortaya konulan oyun, verilen tepki, reaksiyon beni son derece memnun etti. Oyuncuların hepsi kazanmak için hakikaten iyi mücadele verdiler. Daha fazla üretken olabilirdik, olmalıydık. Son dakikalarda bulduğumuz pozisyonlar var, gol olsa en azından iyi oynadığımız bir maçı böyle üzücü bir sonuçla bitirmemiş olurduk. Her şeye rağmen bugünkü maç beni çok umutlandırdı" dedi.

Mustafa Gürsel : "Kazandığımız için mutluyuz"

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel ise, "Öncelikle kazandığımız için mutluyuz. Rakibimiz hoca değiştirdi, geçen hafta 4-0'lık bir mağlubiyetle geldiler bu haftaki maça. Bayağı yatırım yapmış, hedefleri büyük bir takım. Bu maçın mücadele anlamında çok yüksek geçeceğini biliyorduk. Oyun sistemi olarak da üçlü oynadılar. 3-1-4-2 gibi bir oyun sistemiyle oynadılar. Buna karşı oyunun içinde rakibin oyununu çözmemiz gerekiyordu ama baktığımızda oyuna duran toptan bir gol bulduk. İlk yarı ceza alanı üstünden bir şut verdik, İkinci yarıda son saniyeye kadar kalemizde pozisyon vermedik, iyi durduk. Golü bulduktan sonra alanları iyi kapattık, burada verdiğimiz mücadele önemliydi, hocanın yeni değiştiği, Iğdır gibi bir takımdan, enerjisinin yüksek olduğu bir haftada galip gelmek çok önemliydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Trump'ın açıklamasının arka planı belli oldu! Esad son çare ABD'nin kapısına dayanmış
img

Fahriye Evcen hayranlarını korkuttu
img

Bir kadının yaşayabileceği en büyük yıkımı yaşadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

S Sport Plus CANLI izle! (GİRONA REAL MADRİD) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Girona Real Madrid CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Girona Real Madrid maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Esad rejimi düştü mü? SON DURUM! Mourinho maç sonu açıklamaları (Beşiktaş 1-0 Fenerbahçe) 9 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Balık, Kova, Boğa burcu yorumu! 9 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Roma Lecce CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Roma Lecce maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Beşiktaş Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Beşiktaş Fenerbahçe geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Benfica Guimaraes CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Benfica Guimaraes maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Juventus Bologna CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Juventus Bologna maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Beşiktaş Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Beşiktaş Fenerbahçe golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Bein Sports CANLI izle! (BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.