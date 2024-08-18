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Iğdır FK, Adanaspor'u 6-1 mağlup etti

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Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Iğdır FK, Ankara'nın Aktepe Stadı'nda ağırladığı Adanaspor'u 6-1 mağlup etti. Maçta Lico'nun 2 golü ve diğer gollerle Iğdır FK galibiyeti sağladı.

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Iğdır FK, Ankara'nın Aktepe Stadı'nda ağırladığı Adanaspor'u 6-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

22. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Regattin'in içeriye çevirdiği topu önünde bulan Lico, ceza sahası içinde meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

27. dakikada sağ kanattan Ahmet Engin'in ortasında ceza sahası içinde Aleksic kafayla topu filelere gönderdi. 2-0

34. dakikada Guima'nın ceza sahasına doğru kullandığı taç atışında Lico'nun kafayla indirdiği topu Hasan Hatipoğlu ağlara yolladı. 3-0

41. dakikada Adanaspor penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen Feyzi Yıldırım'ın şutu filelerle buluştu. 3-1

50. dakikada Regattin'in ceza sahası içinden verdiği pasla meşin yuvarlağı önünde bulan Lico, yaptığı plase vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 4-1

85. dakikada Iğdır FK penaltı kazandı. Meşin yuvarlağın başına geçen Regattin'in sol üste vurduğu top filelerle buluştu. 5-1

90+2. dakikada Iğdır FK sağ kanattan Berkan ile etkili geldi. Berkan'ın ortaya gönderdiği topala buluşan Burak meşin yuvarlağı kaleye gönderirken savunmaya çarptı. Savunmadan seken topa kaleci Jankat'ın müdahale edememesi sonucu meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 6-1

Hakemler: Burak Pakkan, Emre Doğu, Mehmet Dura

Iğdır FK: Furkan Köse, Burak Bekaroğlu, Alim Öztürk, Hasan Hatipoğlu (Alperen Selvi dk. 86), Burak Altıparmak, Guima (Niemann dk. 80), Lico, Caner Cavlun (Catic dk.71), Ahmet Engin (Berkan Keskin dk. 71), Regattin, Aleksic (Ömer Şişmanoğlu dk.80)

Yedekler: Alp Arda, Mert Çölgeçen, Thuram, Halil İbrahim Sönmez, Berkan Kesin, Marcos Silva

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Adanaspor: Jankat Yılmaz, Feyzi Yıldırım, Fatih Kurucuk, Hıdır Aytekin, Fofana, Harun Alpsoy, Yepie Yepie (Doğukan Emeksiz dk. 68), Dabo (Ferhat Hatipoğlu dk. 90), Diakite (Turgay Gemicibaşı dk. 68), Ciss, Metehan Altunbaş (Alp Efe Kılınç dk. 90+1)

Yedekler: Muhammed Emin Çelik, Devran Şenyurt, Doğukan Emeksiz, Ferhat Katipoğlu, Cem Güzelbay, Burhan Tuzun, Metehan Mollaoğlu, Emir Can Aksu

Teknik Sorumlu: Francois Ciccolini

Goller: Lico (dk. 23 ve 50), Aleksic (dk. 27), Hasan Hatipoğlu (dk. 34), Regattin (dk. 85 pen.), Burak Altıparmak (dk. 90+2) (Iğdır FK), Feyzi Yıldırım (dk. 42 pen.) (Adanaspor)

Kırmızı kart: Feyzi Yıldırım (dk. 84) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Hasan Hatipoğlu, Caner Cavlun, Hıdır Aytekin, Alim Öztürk, Burak Bekaroğlu (Iğdır FK), Aleksic, Dabo (Adanaspor) - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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